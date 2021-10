Rousseau vince il premio internazionale Digital Democracy Impact Award

Dal 12 aprile 2016, il giorno che Gianroberto ci lasciò, abbiamo lavorato con tutte le nostre forze per realizzare il suo sogno e costruire la migliore piattaforma di democrazia digitale del mondo.

Pochi giorni fa abbiamo ricevuto una notizia che ci ha riempito il cuore di una gioia immensa: Rousseau ha vinto il 2021 Digital Democracy Impact Award. Un riconoscimento internazionale che ci premia come la migliore piattaforma di democrazia digitale nella categoria impatto tra le 22 più importanti al mondo.

Nei mesi scorsi il Solonian Democracy Institute, centro internazionale di ricerca con sede a Dublino che studia le tecnologie emergenti e le organizzazioni che favoriscono lo sviluppo della cultura democratica nel mondo, ha studiato approfonditamente 22 piattaforme internazionali di democrazia digitale operanti in 14 Paesi, sia nel settore pubblico che in quello privato, e ha deciso di assegnare a Rousseau il premio assoluto per la categoria impatto.

Lo studio del report Digital Democracy 2021 ha evidenziato come Rousseau rappresenti una delle poche soluzioni sul mercato in grado di fornire un percorso costruttivo per la governance digitale di massa e sia in grado di dare significativamente potere alle persone attraverso le tradizionali strutture democratiche rappresentative dimostrando una comprovata capacità di gestire decine o addirittura centinaia di migliaia di partecipanti contemporaneamente.

Alla luce di quest’analisi approfondita il report suggerisce quindi l’adozione di Rousseau anche ad altri movimenti e grandi organizzazioni che vogliano promuovere la partecipazione in comunità di migliaia e migliaia di persone.

Come Associazione Rousseau siamo molto felici di questo importante riconoscimento che certifica il grande lavoro fatto in questi anni per innovare il modo di fare politica mettendo i cittadini sempre di più al centro dei processi decisionali.

Vogliamo dedicare questo premio a tutte quelle persone che in questi anni hanno fatto crescere e rendere forte il progetto Rousseau.

A tutte loro vogliamo ricordare una frase a noi molto cara di GIanroberto Casaleggio: «Significato, volontà e immaginazione sono tre potenti talismani che chiunque possiede, di solito sono latenti, ma sono lì, a nostra completa disposizione. Con essi si può creare una nuova realtà che non sembrava possibile».