Gianroberto Casaleggio: Pensare digitale

Nel mese di Agosto, ogni martedì, ripercorreremo insieme alla comunità del Blog delle Stelle l’edizione del #SUM05 2021. Condivideremo insieme le idee di Gianroberto attraverso le testimonianze, i ricordi e gli aneddoti raccolti da amici e persone che hanno trovato ispirazione in Gianroberto Casaleggio.

Il tema di oggi è: “Pensare digitale”

Gianroberto Casaleggio per tutta la vita è stato estremamente interessato agli impatti del digitale sulla società. Attraverso studio, riflessioni e azioni, il suo obbiettivo era di anticipare i cambiamenti per delineare come attraverso la tecnologia si sarebbe potuto avere un miglioramento delle nostre vite e delle organizzazioni aziendali. Pensare Digitale per lui significava comprendere come mettere il digitale al servizio dell’essere umano e non il contrario.

Per la realizzazione di questo video si ringraziano Davide Casaleggio, Maurizio Benzi, Luca Eleuteri, Renato Grottola, Massimiliano Magrini, Fabio Montuori, Edoardo Narduzzi, Enrica Sabatini, Nicolò Romani, Sergio Venturino e l’Associazione Gianroberto Casaleggio.