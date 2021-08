Gianroberto Casaleggio: dalla storia dell’uomo alla singularity

Nel mese di Agosto, ogni martedì, ripercorreremo insieme alla comunità del Blog delle Stelle l’edizione del #SUM05 2021. Condivideremo insieme le idee di Gianroberto attraverso le testimonianze, i ricordi e gli aneddoti raccolti da amici e persone che hanno trovato ispirazione in Gianroberto Casaleggio.

Il tema di oggi è: “Dalla storia dell’uomo alla singularity”

Gianroberto Casaleggio è stato un appassionato studioso di Storia. Le sue letture spaziavano in campi molto eterogenei ed aveva sviluppato un grande interesse per i personaggi capaci di lasciare una forte impronta come Gengis Khan o Napoleone. Viveva la comprensione della Storia come un modo per capire al meglio l’animo umano e immaginare il futuro. La sua instancabile curiosità per il futuro, alimentata anche dagli autori di fantascienza, lo portava a guardare sempre oltre.

Per la realizzazione di questo video si ringraziano Davide Casaleggio, Maurizio Benzi, Pietro Dettori, Alessandro Di Battista, David Di Mattia, Roberto Giacomelli, Massimo Fini, Aldo Giannuli e l’Associazione Gianroberto Casaleggio.