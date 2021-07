In Pakistan il governo blocca le SIM di chi rifiuta di vaccinarsi contro il Covid

Il Governo della regione del Punjab in Pakistan ha annunciato che limiterà i servizi di telefonia mobile di tutti i cittadini che si rifiuteranno di fare il vaccino contro il Covid-19.

La notizia è stata riportata in un primo momento dai media locali ed è stata successivamente confermata dalle autorità sanitarie del Punjab: chi rifiuterà di vaccinarsi si vedrà la propria SIM bloccata.

“Le SIM mobili delle persone che non si vaccinano possono essere bloccate, è stato deciso in una riunione di gabinetto sotto la presidenza del ministro della Salute Dr. Yasmin Rashid al Segretariato Civile“, ha detto il governo del Punjab in un tweet.

In tutta la regione in questo momento operano 677 centri vaccinali, mentre in tutto il Paese sono state somministrate oltre 10,5 milioni di dosi di vaccino con il governo nazionale che spera di arrivare a oltre 100 milioni entro giugno 2022.

Il Governo del Punjab non è il primo però a escogitare metodi “particolari” per convincere i cittadini a sottoporsi al vaccino.

All’inizio di giugno il governo federale degli Stati Uniti ha avviato una collaborazione con l’azienda produttrice di birra Anheusar-Busch per offrire una birra gratis ai cittadini vaccinati. Altri incentivi negli USA sono stati pagamenti in contanti, biglietti per partite di baseball e addirittura carte regalo.

Fonte: ZDNet, Punjab government to block mobile SIM cards of citizens who refuse to get COVID-19 jab, 15 giugno 2021