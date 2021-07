Il mercato globale dell’Intelligenza Artificiale vale 100 miliardi di dollari

Nel 2021 il mercato globale dell’Intelligenza Artificiale vedrà un boom. Ma gli analisti prevedono che la vera grande espansione ci sarà da qui ai prossimi sette anni.

La Grande View Research ha infatti rilasciato recentemente un report nel quale si afferma che nel 2021 il mercato globale dell’IA dovrebbe valere quasi 100 miliardi di dollari, mentre questo valore dovrebbe essere 10 volte tanto entro il 2028.

“Il mercato globale dell’IA dovrebbe crescere ad un tasso di crescita annuale composto del 40,2% dal 2021 al 2028 per raggiungere 997,77 miliardi di dollari entro il 2028.”

Il dato più indicativo per capire questo fenomeno è la crescita annuale alla quale stiamo assistendo dal 2020 durante il quale il mercato era valutato a circa 60 miliardi di dollari.

La crescita è dovuta per lo più all’adozione su larga scala di sistemi che applicano il deep learning e all’aumento della produzione di hardware di intelligenza artificiale.

Gli analisti dell’organizzazione Oppenheimer, allo stesso modo, prevedono che il mercato degli hardware con Intelligenza Artificiale supererà i 100 miliardi di dollari entro il 2025.

Fonte: The Next Web, Global AI market predicted to reach nearly $1 trillion by 2028, 7 giugno 2021