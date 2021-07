Facebook manterrà lo smart working anche dopo la pandemia

L’azienda big tech Facebook lascerà i suoi dipendenti scegliere se continuare a lavorare a distanza o tornare fisicamente in ufficio quando la pandemia sarà finita. Scelta non condivisa, ad esempio, dalle rivali Apple e Google che hanno annunciato ai propri lavoratori che nei prossimi mesi dovranno tornare a lavorare in presenza.

Il CEO della compagnia, Mark Zuckerberg, ha già annunciato che lo smart working sarà una modalità da utilizzare almeno fino alla metà del 2022. A oggi i portavoce di Facebook non hanno rilasciato dichiarazioni circa il numero di dipendenti che hanno chiesto di lavorare in smart working ma il Wall Street Journal afferma che almeno il 90% delle richieste, secondo le fonti dell’azienda, sono state accettate.

Questa scelta però è riservata esclusivamente ai dipendenti diretti di Facebook e non ad altri lavoratori subappaltatori dipendenti di altre aziende con le quali Facebook collabora. Ad esempio, tutti i lavoratori che gestiscono la moderazione dei contenuti sulla piattaforma non beneficeranno di questa opzione, pur avendo già lamentato il fatto di essere stati costretti a tornare in ufficio nel novembre 2020, in piena seconda ondata.

Fonte: BBC, Facebook remote working plan extended to all staff for long term, 12 giugno 2021