Ogni settimana con la rubrica “Conosciamo le grandi menti del nostro secolo” vi proponiamo i contenuti dei più importanti pensatori del nostro tempo per conoscere le loro idee, la loro storia e la loro visione del mondo e della società.

Martin Ford è stato uno dei primi analisti a scrivere in modo convincente sul futuro del lavoro e delle economie di fronte alla crescente automazione di tutto ciò che ci circonda. Disegna un futuro radicalmente rimodellato non solo dai robot ma dalla perdita del potere di distribuzione del reddito dei lavori umani. Come dovranno adattarsi i nostri sistemi economici?

È autore di due libri: Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future (vincitore del Financial Times/McKinsey Business Book of the Year Award 2015) e The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future, ed è il fondatore di una società di sviluppo software con sede nella Silicon Valley.

Ha scritto sulla tecnologia del futuro e le sue implicazioni per il New York Times, Fortune, Forbes, The Atlantic, The Washington Post, Harvard Business Review e The Financial Times.