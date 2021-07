Conosciamo Glenn Cantave, l’attivista che usa l’AR per dar voce agli oppressi

Ogni settimana con la rubrica “Conosciamo le grandi menti del nostro secolo” vi proponiamo i contenuti dei più importanti pensatori del nostro tempo per conoscere le loro idee, la loro storia e la loro visione del mondo e della società.

Glenn Cantave è un attivista, performance artist e imprenditore sociale che usa la tecnologia immersiva per dare voce alle narrazioni degli oppressi. Attraverso la sua no-profit Movers & Shakers NYC, ha organizzato una performance/esposizione di Realtà Aumentata usando come scena principale un’asta di schiavi, ha corso la maratona di New York in catene e sta creando contenuti educativi in realtà aumentata per dare spazio alle narrazioni delle comunità emarginate.

È anche il creatore e produttore esecutivo di We the People, un documentario a 360 gradi incentrato sull’attivismo nell’era di Trump. Il suo team ha documentato le azioni di diversi gruppi di attivisti di New York e ha catturato filmati di eventi come l’inaugurazione di Trump, i disordini di Charlottesville e un raduno di White Lives Matter in Tennessee.

È speaker per TED e membro di New Inc, un incubatore artistico/tecnologico con il New Museum.