In Cina un Sole artificiale apre le porte all’energia pulita

La Cina ha stabilito un record mondiale grazie al suo reattore a fusione Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) che ha sostenuto una temperatura del plasma di 120 milioni di gradi Celsius per 101 secondi, secondo quanto riportato dal Global Times. ll reattore ha raggiunto un picco di 160 milioni di gradi Celsius per 20 secondi.

Giusto per avere un paragone, secondo Space.com il Sole ha la capacità di raggiungere “solo” 15 milioni di gradi Celsius. Per questo motivo il reattore è stato soprannominato come il Sole Artificiale, grazie alla sua capacità di replicare il naturale processo di fusione naturale osservabile nelle stelle. Potrebbe rappresentare il primo passo verso un tipo di fusione nucleare sostenibile e sicura.

“La svolta è un progresso significativo, e l’obiettivo finale dovrebbe essere quello di mantenere la temperatura a un livello stabile per lungo tempo“, ha detto Li Miao, il direttore del dipartimento di fisica presso l’Università del Sud della Scienza e della Tecnologia di Shenzhen, in Cina, al Global Times.

Nel 2018 il reattore aveva già raggiunto la temperatura record di 100 milioni di gradi Celsius. Lin Boqiang, il direttore del China Center for Energy Economics Research presso l’Università di Xiamen, ha detto al Global Times che la fusione nucleare rappresenta in definitiva il futuro per l’energia pulita – anche se ha sottolineato che probabilmente ci vorranno decenni prima che un reattore funzionante emerga dalle fasi sperimentali.

Fonte, Futurism, China’s “Artificial Sun” Fusion Reactor Just Set a World Record, 29 maggio 2021