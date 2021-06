Il ring: giustizialismo vs. garantismo

“Il Ring” è uno spazio con il quale il Blog delle Stelle mette in contrapposizione due visioni diverse, riprendendo le parole e i pensieri di personaggi esperti dei temi trattati. Solo con il confronto, anche acceso, è possibile formare un pensiero solido e strutturato. Il tema di oggi: garantismo vs. giustizialismo

Giustizialismo

Il termine “giustizialismo” è utilizzato per indicare l’inclinazione di coloro che, per convinzione personale o per dar voce all’opinione pubblica, proclamano la necessità di affidare alla giustizia chi si è reso colpevole di determinati reati, specie quelli legati alla politica, al crimine organizzato e al danneggiamento della Pubblica Amministrazione. I giustizialisti vengono spesso contrapposti ai garantisti e a quanti si mostrano favorevoli a sanatorie o amnistie e indulti generalizzati.

Riportiamo un estratto video di un’intervista a Piazzapulita su La7 all’ex magistrato Piercamillo Davigo, noto per aver preso parte insieme a Ilda Boccassini, Francesco Saverio Borrelli, Gherardo Colombo, Gerardo D’Ambrosio, Antonio Di Pietro, Francesco Greco, Tiziana Parenti e Armando Spataro alle indagini sullo scandalo di Mani Pulite.

“L’errore italiano, secondo me, è stato proprio quello di dire sempre aspettiamo le sentenze. No, non aspettiamo le sentenze. Faccio un esempio pesante: se io invito a cena un mio vicino di casa, e lo vedo uscire di casa mia con la mia argenteria nelle tasche, per invitarlo a cena non sono costretto ad aspettare la sentenza della Cassazione per non invitarlo di nuovo. Ancora: se il mio vicino di casa è stato condannato in primo grado per pedofilia, io in omaggio alla presunta innocenza gli affido mia figlia di sei anni? No! Perché la giustizia è una virtù cardinale, ma anche la prudenza è una virtù cardinale”

Garantismo

Il garantismo, d’altro canto, indica quel sentimento politico dal quale è derivato l’omonimo movimento d’opinione sviluppatosi durante il XIX secolo per il quale è necessario rispettare i diritti individuali e le garanzie costituzionali poste a tutela delle persone contro eventuali ingerenze da parte delle autorità pubbliche. Nell’ambito strettamente giudiziario, il termine garantismo richiama all’osservanza rigida delle garanzie processuali e sostanziali per indagati e imputati con il fine ultimo di assicurare il diritto alla difesa e all’equo processo di questi ultimi.

In un’intervista rilasciata alla rivista giuridica Diritto, Economia e Società contemporanea, il professor Luigi Ferrajoli, anche lui ex magistrato e docente di filosofia del diritto, spiega che le garanzie processuali sono delle barriere contro il libero arbitrio del giudice utili anche alla ricostruzione della verità processuale: una tutela per gli innocenti e non peri criminali.

“Il garantismo non è solo un sistema di limiti e vincoli al potere punitivo, sia legislativo che giudiziario, a garanzia delle libertà di tutti da punizioni eccessive o arbitrarie. E’ ancor prima un sistema di regole razionali che garantiscono, nella massima misura, l’accertamento plausibile della “verità processuale” e perciò la punizione dei veri colpevoli. Ma è precisamente questa razionalità che non viene accettata né capita da una parte dell’opinione pubblica, diseducata dai media, che aspira al contrario alla giustizia sommaria, tendenzialmente al linciaggio dei sospetti. E anche questo è sufficiente al populismo per offrire rappresentanza a tale concezione e alla conseguente domanda di vendetta. Il populismo penale è insomma funzionale al populismo politico. Il suo paradigma – il diritto penale del nemico – è in perfetta sintonia con la tendenza del populismo politico a definirsi sulla base di nemici.”

Qualche dato sul sistema giudiziario penale in Italia

Sul totale dei giudizi definiti, oltre il 60% dei fascicoli dai giudici delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare vengono archiviati . I distretti di Corte d’appello che hanno archiviato più fascicoli di indagine nel 2020 sono stati quelli di Potenza, Catanzaro, Trento, Brescia e Caltanissetta.

I tribunali monocratici nel 2020 hanno registrato un aumento del 5.3% delle pendenze su reati minori ma comunque diffusi, come furti, risse, spaccio etc.

La pandemia ha avuto un effetto negativo anche sulla durata dei processi che, nel 2020, sono durati in media 684 giorni nei tribunali monocratici (+13,1% rispetto al 2019) e 727 giorni in quelli collegiali.

Nel 2020, sul totale dei casi definiti, i reati prescritti sono stati del 10% di fronte a tribunali in composizione monocratica (22.214 su 222.957) e 4.8% di fronte a tribunali in composizione collegiale (533 su 10.208)

E voi cosa ne pensate? Scrivete nei commenti la vostra opinione o altre posizioni sul tema della giustizia!

