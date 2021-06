Costruire troppe turbine eoliche potrebbe essere dannoso?

Costruire più wind farm e impianti per l’energia eolica oltre all’utilizzo di più fonti di energia pulita sarà uno dei tanti passi per affrontare l’emergenza climatica in atto. Un nuovo studio però avverte dei possibili rischi collegati alla costruzione di turbine eoliche.

Gli studiosi del centro di ricerca costiera tedesco Helmholtz-Zentrum Hereon segnalano come le turbine eoliche rallentino la velocità del vento nell’area immediata e a valle, stando a una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Scientific Report. Il raggruppamento di turbine troppo vicine, in sostanza, renderebbe la wind factory meno efficiente.

Gli scienziati hanno riprodotto le condizioni meteo tipiche del Mare del Nord dove in questo momento si stanno costruendo diversi parchi eolici offshore, utilizzando modelli meteorologici all’avanguardia per prevedere l’effetto che delle turbine troppo ravvicinate tra loro potrebbero avere sul vento.

In questo modo è stato possibile osservare che tendenzialmente potrebbe esserci un rallentamento del vento per gran parte dell’anno con una conseguente diminuzione del 20% nella produzione di energia.

Se questi studi si rivelassero essere veritieri e corretti, si aprirebbe un grande problema. Non solo per l’industria energetica ma anche e soprattutto per gli ecosistemi costieri circostanti che trovano il loro equilibrio anche grazie alla presenza di venti generalmente più forti.

Per questo Naveed Akhtar, uno degli autori principali della ricerca, afferma che il prossimo passo del team è capire quali siano gli effetti reali del rallentamento del vento sull’ambiente.

Fonte: Futurism, Scientists say that building too many wind turbines weakens the wind’s power, 4 giugno 2021