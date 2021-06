Conosciamo Wael Ghonim, l’informatico che ha portato la rivoluzione in Egitto

Wael Ghonim è un ingegnere informatico, un net-attivista e un imprenditore sociale. È co-fondatore di Parlio, una nuova piattaforma mediatica per conversazioni pubbliche che premia la civiltà, acquisita da Quora. Wael è un senior fellow all’Ash Center for Democratic Governance dell’Università di Harvard.

Wael ha lavorato da Google per 6 anni durante i quali è stato a capo del Marketing e dello sviluppo del Prodotto per la regione Medio Oriente – Africa del Nord, con il compito di guidare la crescita dei prodotti di Google in tutta la regione e di evangelizzare l’uso di Internet e la crescita del contenuto arabo nella regione.

Nel 2011, Wael è stato nominato per il premio Nobel per la pace, è stato nominato uno dei Time 100 più influenti e ha ricevuto il JFK Profile in Courage Award. Definito il “combattente per la libertà sulla tastiera”, ha usato il potere di internet e dei social media per combattere per la giustizia sociale, la democrazia e i diritti umani in Egitto.

È il fondatore di “Tahrir Academy“, una piattaforma online senza scopo di lucro per la condivisione della conoscenza per i giovani arabi. Wael si è laureato in ingegneria informatica all’Università del Cairo e ha conseguito un MBA presso l’American University del Cairo.