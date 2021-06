Conosciamo Danielle Citron, la giurista che combatte i deepfake

Ogni settimana con la rubrica “Conosciamo le grandi menti del nostro secolo” vi proponiamo i contenuti dei più importanti pensatori del nostro tempo per conoscere le loro idee, la loro storia e la loro visione del mondo e della società.

Come professoressa di diritto, Danielle Citron mette in pratica il suo impegno per i diritti civili. È vicepresidente della Cyber Civil Rights Initiative, una no-profit che combatte gli abusi online che minano i diritti civili e le libertà civili.

Quando Citron ha iniziato a occuparsi di molestie informatiche dieci anni fa, si credeva comunemente che queste non fossero un grosso problema e che qualsiasi risposta legale avrebbe “rotto internet“. Questi atteggiamenti – e le storie strazianti delle vittime che sono state terrorizzate, messe a tacere e danneggiate economicamente – hanno spinto Citron a scrivere il suo libro del 2014, Hate Crimes in Cyberspace.

Da allora, ha lavorato con legislatori, forze dell’ordine e aziende tecnologiche per rendere gli spazi e gli strumenti online disponibili a tutti in condizioni di parità. Il suo ultimo progetto di libro si concentra sull’importanza della privacy sessuale e su come dovremmo proteggerla.