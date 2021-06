Conclusa fase 2: consegnati i dati delle funzioni di Rousseau e del Portale Talenti

Oggi, giovedì 24 giugno, è stata consegnata ai tecnici del MoVimento 5 Stelle una seconda e rilevante porzione di dati, quelli cioè riguardanti tutte le funzioni e le attività relative alla piattaforma Rousseau insieme ai dati sulle candidature alle posizioni lavorative raccolte negli anni attraverso il Portale Talenti.

Il passaggio di oggi rappresenta il secondo step di una attività di trasferimento dati molto più articolata e complessa di quanto si pensi, dal momento che riguarda un archivio digitale e cartaceo estremamente vasto che deve essere gestito con estrema attenzione e professionalità anche in considerazione delle normative sulla protezione dei dati personali previste dal GDPR.

Oggi sono stati trasferiti al MoVimento 5 Stelle tutti i dati collegati al Profilo Attivista, all’Area Voto, alle funzioni E-Learning, Sharing, Lex Iscritti e Lex Eletti, alle Segnalazioni e tutte le informazioni relative ai servizi di Open Candidature, Open Progetto e Open Comuni. È stato, inoltre, trasferito l’intero archivio dati del Portale Talenti.

Parliamo di un totale di circa 30 Gigabyte. Per capire la mole di tali informazioni, basti pensare che un archivio di queste dimensioni potrebbe contenere quasi 40mila immagini di buona qualità, 8 milioni di email, 250 milioni di sms o quasi 9 miliardi di emoji.

La prima fase di trasferimento dati è invece avvenuta lo scorso sabato 5 giugno e attraverso quest’ultima il MoVimento 5 Stelle ha acquisito “la lista degli iscritti”, ossia tutte le informazioni anagrafiche degli iscritti alla piattaforma Rousseau che, a partire da quella data, sono in gestione al MoVimento 5 Stelle e alle società o allo staff che il MoVimento ha ritenuto di indicare come responsabili del trattamento dati.

FUNZIONE 1 – PROFILO ATTIVISTA

Descrizione Profilo Attivista:

Il profilo Attivista è stato creato al fine di consentire a ciascun iscritto di poter mettere le proprie competenze ed esperienze al servizio della comunità e anche per fornire a tutti gli aventi diritto di voto, nel corso delle elezioni per ruoli interni o istituzionali, una fotografia più accurata e dettagliata relativa ai profili candidati e utile per effettuare una scelta informata e più consapevole nel corso del voto.

Dati trasferiti:

Tutti i dati relativi al Profilo Attivista e che sono stati trasferiti riguardano, quindi, le informazioni di dettaglio degli oltre 32 mila iscritti che hanno deciso di inserire per creare il proprio profilo – pubblico o privato – all’interno della comunità di Rousseau come:

le propria presentazione e descrizione delle esperienze politiche

il livello di istruzione, le esperienze da attivisti del MoVimento 5 Stelle

la sintesi del curriculum vitae

le informazioni relative alle competenze linguistiche di ciascun iscritto,

i profili social, le aree di competenza e di interesse dichiarate

gli eventi ai quali hanno partecipato

i ruoli istituzionali o interni al movimento da loro ricoperti

i meriti da loro acquisiti negli anni per competenze

la formazione e la partecipazione sui territori e online.

Oltre ai profili, sono stati consegnati tutti i curriculum vitae in formato pdf e tutte le immagini profilo caricate dagli iscritti all’interno dei propri profili.

FUNZIONE 2 – AREA VOTO

Descrizione Area Voto:

Consente agli iscritti certificati di scegliere i propri rappresentanti nelle assemblee elettive o di pronunciarsi su un tema specifico.

Dati trasferiti:

Il trasferimento dei dati relativi alle votazioni riguarda l’elenco degli iscritti che hanno partecipato alle votazioni e, separatamente, i risultati di ogni consultazione effettuata attraverso l’area voto che, come risaputo, è stata rinnovata nel 2019. L’Area Voto di Rousseau rispecchia tutte le indicazioni e gli standard europei per il voto elettronico in termini di segretezza del voto, affidabilità del sistema e verificabilità degli aventi diritto.

Nota importante: la base dati è stata progettata in modo che non sia possibile in alcun modo risalire alla preferenza espressa dal singolo votante. Esistono, infatti, due tabelle distinte, una per tenere traccia dei partecipanti alla votazione, l’altra per raccogliere le singole preferenze espresse esattamente come nel voto fisico sono presenti un registro votanti ed un’urna in cui vengono raccolte le schede elettorali. Non vi alcun modo, quindi, per risalire alle preferenze espresse durante le votazioni da un singolo iscritto, così come previsto dal principio di segretezza sottolineato dalle linee guida europee sul voto elettronico. Inoltre, il diritto di voto si ottiene solo dopo che si è verificata l’effettiva corrispondenza tra l’utente e la persona, attraverso un processo denominato Know Your Customer usato da banche e varie istituzioni per la certificazione dei clienti.

FUNZIONE 3 – E-LEARNING

Descrizione E-Learning:

La funzione E-learning di Rousseau è stata progettata nel 2016 per fornire un supporto formativo attraverso modalità di apprendimento a distanza per tutti i coloro che vogliono essere cittadini attivi ed acquisire le competenze funzionali all’attività politica di attivisti e portavoce. La funzione è stata inoltre utilizzata anche per supportare le attività della Scuola di formazione di Open Comuni nata nel 2019 con il fine ultimo di dare gli strumenti operativi per affrontare al meglio le competizioni elettorali e il ruolo della rappresentanza istituzionale attraverso sia corsi online che fisici.

Dati E-learning trasferiti:

Per quanto riguarda la funzione E-Learning, sono state consegnati i dati relativi ai 7 corsi ossia

Corso base per Portavoce in Comune

Corso sul bilancio della Pubblica Amministrazione

Corso base per Portavoce in Parlamento

Corso base per Portavoce in Europa

Corso sul Bilancio Europeo

Corso sul Bilancio dello Stato

Corso sul Meccanismo Europeo di Stabilità

Si tratta di 87 videolezioni, correlate dai relativi test di autovalutazione e dallo storico di superamento da parte degli iscritti dei test collegati ad ogni lezione.

FUNZIONE 4 – LEX ISCRITTI

Descrizione Lex Iscritti:

Nata nel 2016 la funzione Lex Iscritti consente ai cittadini iscritti di presentare una proposta di legge, in modo che questa venga poi presentata come proposta di legge ufficiale all’interno delle istituzioni, avendo la possibilità di vestire i panni del legislatore con ben oltre 11.000 proposte di legge inviate nel corso degli anni.

Dati Lex Iscritti trasferiti:

In merito alla funzione Lex Iscritti sono state consegnate, con tutte le relative informazioni, le 11.754 proposte di legge avanzate dagli iscritti nel corso degli anni, sia quelle già pubblicate e votate negli scorsi anni, sia tutte quelle in attesa di pubblicazione in seguito alla sospensione comunicata il 2 ottobre 2020.

FUNZIONE 4 – LEX PARLAMENTO, REGIONI E EUROPA

Descrizione Lex Eletti (Parlamento, Regioni ed Europa)

La funzione consente ai cittadini iscritti di contribuire con le proprie competenze alla scrittura di proposte di legge avanzate dai portavoce a livello nazionale, regionale ed europeo all’interno delle istituzioni. Nata nel 2015, la funzione Lex Eletti ha permesso ai cittadini iscritti alla piattaforma Rousseau di poter discutere emendare più di 1000 proposte di legge in un esperimento di intelligenza collettiva politica unico al mondo.

Dati Lex Eletti trasferiti:

Anche le 1081 proposte di legge dei Portavoce regionali, nazionali ed europei pubblicate e discusse dagli iscritti attraverso la funzione Lex Eletti sono state messe a disposizione del MoVimento 5 Stelle. Per ognuna di queste Lex sono anche stati consegnati i 51.311 commenti forniti dagli iscritti durante i periodi di discussione di ogni proposta di legge.

FUNZIONE 5 – SHARING

Descrizione Sharing

La funzione Sharing nasce nel 2017 per promuovere la condivisione di atti (mozioni, interrogazioni, ordini del giorno, etc.) tra eletti a tutti i livelli istituzionali, a partire dai Comuni fino al Parlamento. Attraverso la condivisione di buone pratiche amministrative, la funzione Sharing ha permesso di coordinare l’attività politica sui territori, con oltre 4000 atti presentati, commentati e scaricati dagli iscritti alla piattaforma.

Dati Sharing trasferiti:

Per quanto riguarda Sharing, sono stati consegnati tutti i dati relativi agli oltre 4.000 atti presentati dai Portavoce municipali, comunali, regionali e, negli ultimi tempi, anche da quelli nazionali. Ognuno di questi atti è correlato da un documento allegato e dai vari commenti forniti dagli iscritti nel corso dell’ultimo anno, dopo che la funzione era stata rinnovata esattamente un anno fa.

FUNZIONE 6 – SEGNALAZIONI

Descrizione Segnalazioni

La funzione “Segnalazioni” ha lo scopo di fornire agli iscritti uno strumento per segnalare altri utenti per comportamenti non conformi alle regole e ai principi del MoVimento 5 Stelle. Tali segnalazioni venivano prese in carico e gestite dal Collegio dei Probiviri che determinava se e come sanzionare l’iscritto segnalato, ad esempio con la sospensione o l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle.

Dati Segnalazioni trasferiti:

Sono state trasferite al movimento tutte le oltre mille segnalazioni sia quelle chiuse, sia le tante che ancora sono in attesa di una decisione da parte del Collegio, comprensive dei vari documenti allegati dagli iscritti in fase di segnalazione.

FUNZIONE 7 – OPEN CANDIDATURE, OPEN PROGETTO E OPEN COMUNI

Descrizione Open Candidature, Open Progetto e Open Comuni

A chiudere il cerchio sui servizi relativi alla Piattaforma Rousseau, sono stati trasferiti anche tutti i dati relativi alle funzioni che consentono agli iscritti candidature singole (es. per le elezioni regionali o politiche attraverso Open Candidature) o di gruppo (liste per elezioni amministrative su Open Comuni) o per presentare progetti (es. progetti per il team del Futuro o per Facciamo Eco-scuola).

Dati Open Candidature, Open Progetto e Open Comuni trasferiti:

Sono state trasferite al MoVimento 5 Stelle le 2269 candidature pervenute nel 2020 attraverso la funzione Open Candidature sia per le elezioni istituzionali che per quelle a ruoli interni al movimento come per il Team del Futuro.

Per quanto riguarda Open Progetto, sono state consegnate tutte le informazioni relative ai 1003 progetti dell’iniziativa Facciamo Eco-Scuola, oltre ai dati relativi ai progetti candidati per entrare a far parte del Team del Futuro, comprensivi dei vari pdf allegati forniti dai team.

Infine, per Open Comuni, sono state consegnate tutte le informazioni relative alle 197 liste comunali e municipali create su Rousseau nell’ultimo anno, comprensive di elenco di membri delle liste e programmi allegati.

FUNZIONE 8 – PORTALE TALENTI

Descrizione Portale Talenti

Il Portale Talenti è un sistema di recruiting messo a punto con il fine di informare gli iscritti sulle posizioni lavorative aperte all’interno del MoVimento 5 Stelle nell’ambito della sua azione istituzionale e permettere, inoltre, di inviare una propria candidatura spontanea per mettersi a disposizione della forza politica.

Dati Portale Talenti:

Sono stati trasferiti tutti i dati del Portale Talenti comprensivo di tutte le candidature presentate, i vari cv e le immagini del profilo.

PS: Si ricorda che l’associazione Rousseau non si occupa più di erogare il servizio assistenza agli iscritti del MoVimento 5 Stelle.

Per qualunque informazione, comunicazione o richiesta è necessario contattare il MoVimento 5 Stelle attraverso il comitato di garanzia (comitatodigaranzia@movimento5stelle.it)

Per tutti gli aspetti riguardanti il trattamento e la sicurezza dei dati personali e l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, il Movimento 5 Stelle può essere contattato al seguente indirizzo mail privacy@movimento5stelle.eu