Buona Festa della Repubblica. Verso una democrazia sempre più partecipata.

Oggi la Repubblica Italiana compie 75 anni. Tra il 2 e il 3 giugno del 1946, infatti, attraverso un referendum, massima forma di democrazia diretta prevista dal nostro ordinamento, gli italiani scelsero di abolire la monarchia e di far diventare l’Italia una Repubblica costituzionale.

Il 2 giugno è la giornata per celebrare la democrazia in tutti i suoi aspetti, per ricordare come dal basso le cose possono cambiare e come la partecipazione, l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di interesse pubblico siano i primi fondamentali passi affinché nessuno sia lasciato indietro.

In questi anni si è fatto tanto ed è impensabile tornare sui nostri stessi passi. Bisogna continuare a credere che una democrazia più inclusiva e partecipata, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, debba essere una priorità per il Paese.

Ciascuno di noi ha un ruolo in questo. Non fermiamoci.

Buona Festa della Repubblica!