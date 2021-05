Parte il programma partecipato di Roma Capitale: scriviamo il futuro della città

A Roma i cittadini sono i veri protagonisti della politica capitolina. Saranno loro infatti, insieme all’attuale amministrazione comunale, a scrivere il programma elettorale da sottoporre alla cittadinanza durante le prossime elezioni amministrative di settembre-ottobre 2021.

Per farlo Rousseau ha strutturato un format, come già accaduto a Napoli in vista delle future elezioni, ma riadattato per la capitale d’Italia: il FIVE Lab.

Abbiamo scelto la parola FIVE per creare un acronimo.

F come “Fatti”, ossia mostrare ai cittadini quali sono stati i risultati raggiunti da Virginia Raggi e dalla sua amministrazione in questi cinque anni; I come “Idee”, quelle che verranno discusse in 66 iniziative tematiche riguardanti tutti i settori vitali per la politica cittadina (l’Ambiente, il Patrimonio, la Cultura, i Lavori Pubblici, la Mobilità, le Politiche Sociali, la Scuola, lo Sport, lo Sviluppo, il Turismo e l’Urbanistica); V come “Volontà”, cioè capire quali idee convincono di più i cittadini attraverso l’uso di strumenti digitali innovativi per la strutturazione del programma elettorale; ed E come “Evoluzione”, ovvero come costruire concrete azioni di governo per rispondere alle necessità dei cittadini emerse durante i tavoli di lavoro.

Iscriviti ai primi cinque incontri tematici del 10 e 14 maggio sul Portale Eventi di Rousseau. Clicca QUI.