Le petizioni sostenute da Rousseau: il limite dei due mandati

Riceviamo una petizione da parte di diversi attivisti che intendono utilizzare la Rete per riaffermare un principio fondamentale: garantire il ricambio generazionale all’interno delle istituzioni mediante l’introduzione di un numero massimo di “anni di servizio” come rappresentante del popolo in Parlamento attraverso una legge ordinaria dello Stato o direttamente in Costituzione. Puoi sottoscrivere anche tu la petizione cliccando QUI. La petizione, a oggi, è stata già sottoscritta da oltre 300 persone.

Tale legge impedirebbe il professionismo politico rafforzando la rappresentatività dei parlamentari e degli stessi organi legislativi.

La proposta di legge consiste nell’indicare il limite in due mandati o in un numero massimo di anni già trascorsi in Parlamento al momento della candidatura pari a 7 (in modo che un’ulteriore legislatura eventualmente completa porti il numero di anni trascorsi in Parlamento al massimo a 12).

I sostenitori della petizione ricordano l’esistenza di misure economiche (buonuscita/assegno di fine mandato per il reinserimento lavorativo) atte al sostegno dei parlamentari nella fase di rientro nel settore professionale di provenienza.

I promotori:

