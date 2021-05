Il potere politico delle donne nel mondo: una mappa visuale

“Nessun Paese potrà mai fiorire veramente se soffoca il potenziale delle sue donne e si priva del contributo di metà dei suoi cittadini” – Michelle Obama

Dal diritto di voto al possesso di proprietà e beni, i diritti legali ed economici delle donne hanno fatto molta strada.

Un grande acceleratore per questo è la partecipazione politica delle donne. Tuttavia, il progresso in questo settore non è stato distribuito uniformemente in tutto il mondo.

Potere politico delle donne: quote di ministri nei gabinetti

In questa mappa, scopriamo quanto potere politico hanno le donne in tutto il mondo. Il Council on Foreign Relations ha raccolto gli ultimi dati di UN Women e dell’Unione Interparlamentare (IPU) per esaminare le quote di donne che ricoprono posizioni ministeriali in 195 gabinetti nazionali.

Ecco i primi cinque Paesi con le più alte percentuali di potere politico femminile:

🇪🇸 Spagna: 66,7%

🇫🇮 Finlandia: 61,1%

🇳🇮 Nicaragua: 58,8%

🇨🇴 Colombia: 57,9%

🇦🇹 Austria: 57,1%



Anche se le donne costituiscono la metà della popolazione mondiale, non sono sempre rappresentate ai livelli più alti di governo. Solo 14 paesi hanno almeno il 50% di donne che ricoprono posizioni ministeriali nel governo nazionale.

D’altra parte, nove Paesi hanno lo 0% di donne nel loro governo nazionale, come l’Arabia Saudita e la Thailandia.

Il lato positivo è che l’Arabia Saudita sta effettivamente migliorando in alcune aree dei diritti economici delle donne negli ultimi anni, come la concessione di una maggiore libertà di movimento per viaggiare e il divieto di discriminazione sul lavoro in base al genere.

Le donne più potenti: Capi di Stato/Governo donna

Da Indira Gandhi a Margaret Thatcher, molte donne hanno ricoperto posizioni di leadership notevoli e influenti in passato, servendo come tour de force per l’economia globale.

Attualmente, ci sono solo 24 Paesi con un capo di stato o di governo donna. La moldava Maia Sandu è l’ultima a salire a un ruolo presidenziale a partire da dicembre 2020.

Come cancelliera della Germania, Angela Merkel detiene il più lungo mandato consecutivo di tutti i capi di Stato/Governo donna. Con 15 anni all’attivo, la Merkel è largamente vista come leader de facto dell’Europa. Tuttavia, intende lasciare la carica di cancelliera dopo la fine del suo mandato nel settembre 2021.

Dal 1946, la Svizzera ha avuto in totale cinque capi di Stato o di Governo eletti o nominati donne – il tasso più alto di qualsiasi altro Paese. Simonette Sommaruga, la più recente presidente donna della nazione, è stata succeduta solo nel 2020 ed è uscita da questa lista.

Soffitto di cristallo in politica?

Anche se le donne hanno fatto passi da gigante nel raggiungere il loro potenziale politico in tutto il mondo, è interessante notare che generalmente hanno più difficoltà a salire in carica nei Paesi più grandi rispetto alle economie più piccole.

Per esempio, l’Estonia è il primo paese ad avere due capi di Stato/Governo donna, con entrambe le posizioni di presidente e primo ministro ricoperte da donne. D’altra parte, molti altri Paesi non hanno mai avuto nemmeno un capo di Stato donna.

Detto questo, le quote di donne che occupano seggi nelle legislature nazionali stanno crescendo in tutto il mondo, il che significa che il progresso in questi livelli superiori potrebbe essere dietro l’angolo.

Articolo tradotto da Visual Capitalist, Mapped: Where Women Hold the Most and Least Political Power, 8 marzo 2021