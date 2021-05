Blog History: Fiano salvato alla Camera. La casta che protegge la casta

Con la rubrica “Blog History” vogliamo combattere il fenomeno della cosiddetta “amnesia selettiva politica” ricordando le battaglie raccontate nel corso degli anni su questo Blog.

Oggi vi proponiamo un articolo riguardante l’immunità parlamentare e l’insindacabilità, pubblicato il 14 settembre 2017.

Dopo che si sono tenuti i vitalizi e i privilegi, ieri i partiti, dal PD a FI fino alla Lega, si sono resi protagonisti di un altro atto osceno al Senato.

Concedendo questa volta l’insindacabilità al senatore Gasparri che prima ha gravemente insultato, offeso e diffamato Davide Casaleggio e tutti i cittadini vicino al MoVimento 5 Stelle definendoli “siete sterco” e poi, nascondendosi dietro lo scudo dell’immunità parlamentare, è stato esonerato dal rispondere davanti al Giudice, come qualsiasi altro normale cittadino, grazie ai voti degli onorevoli di tutti i partiti (tranne chiaramente quelli del Movimento 5 Stelle) che hanno “salvato” il collega.

L’ennesimo atto vile da parte della casta che ormai si sente intoccabile. I politici ormai schiaffeggiano in tutti i modi i cittadini. Si sentono superiori in tutto e per tutto rispetto a loro e sono liberi di dire e fare qualsiasi cosa, tanto per le proprie azioni non rispondono mai davanti alla legge. Questa è una ingiustizia alla quale il MoVimento 5 Stelle darà fine non appena sarà al Governo del Paese.

Spariranno di colpo privilegi, vitalizi, immunità e le istituzioni verranno finalmente liberate da politici presuntuosi stipendiati grazie al sangue dei cittadini.

P.S.: Pochi giorni fa, il 26 maggio 2021, alla Camera dei Deputati si è svolto un voto per decidere se le azioni di un parlamentare debbano essere giudicate allo stesso modo di quelle di un comune cittadino o se gli “onorevoli” debbano avere un trattamento privilegiato rispetto a quello di tutti gli altri.

Nello specifico il voto riguardava la possibilità di permettere al deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano di andare a giudizio per un un tweet del 2016 contenente frasi diffamanti contro Gianroberto Casaleggio.

Si spiano con € dei contribuenti decidono a casa Casaleggio nessuno sa chi o cosa e parlano di democrazia? La faccia come il culto #gurugate — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) March 8, 2016

La Camera dei Deputati, con 233 voti favorevoli, 1 astenuto e 100 contrari, ha evitato che Fiano fosse giudicato come chiunque altro, nascondendo dietro l’insindacabilità parlamentare la diffamazione nei confronti di Gianroberto.

Questi i nomi di chi ha votato favorevolmente, cioè affinché Emanuele Fiano, a differenza di tutti i cittadini, potesse servirsi dell’insindacabilità parlamentare per non rispondere delle sue affermazioni nelle aule di un tribunale:

20 Fratelli d’Italia : BELLUCCI MARIA TERESA, BIGNAMI GALEAZZO, CAIATA SALVATORE, DE TOMA MASSIMILIANO, DEIDDA SALVATORE, DELMASTRO DELLE, VEDOVE ANDREA, FERRO WANDA, FOTI TOMMASO, FRASSINETTI PAOLA, GALANTINO DAVIDE, LUCASELLI YLENJA, MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA, MASCHIO CIRO, OSNATO MARCO, PRISCO EMANUELE, RIZZETTO WALTER, ROTELLI MAURO, SILVESTRI RACHELE, SILVESTRONI MARCO, ZUCCONI RICCARDO

33 Forza Italia : APREA VALENTINA, BAGNASCO ROBERTO, BALDELLI SIMONE, BARONI ANNALISA, BARTOLOZZI GIUSI, BATTILOCCHIO ALESSANDRO, BOND DARIO, CASCIELLO LUIGI, CASSINELLI ROBERTO, CATTANEO ALESSANDRO, GIACOMETTO CARLO, GIANNONE VERONICA, MAZZETTI ERICA, MILANATO LORENA, MUSELLA GRAZIANO, NEVI RAFFAELE, PELLA ROBERTO, PITTALIS PIETRO, POLVERINI RENATA, PORCHIETTO CLAUDIA, PRESTIGIACOMO STEFANIA, ROSSELLO CRISTINA, ROSSO ROBERTO, ROTONDI GIANFRANCO, SARRO CARLO, SAVINO SANDRA, SOZZANI DIEGO, SPENA MARIA, TORROMINO SERGIO, TRIPODI MARIA, VALENTINI VALENTINO, VERSACE GIUSEPPINA, ZANGRILLO PAOLO

16 Italia Viva : ANNIBALI LUCIA, COLANINNO MATTEO, D’ALESSANDRO CAMILLO, DEL BARBA MAURO, DI MAIO MARCO, FERRI COSIMO MARIA, FREGOLENT SILVIA, GADDA MARIA CHIARA, GIACHETTI ROBERTO, LIBRANDI GIANFRANCO, MOR MATTIA, MORETTO SARA, PORTAS GIACOMO, TOCCAFONDI GABRIELE, UNGARO MASSIMO, VITIELLO CATELLO

91 Lega : BADOLE MIRCO, BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE, BELOTTI DANIELE, BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL, BIANCHI MATTEO LUIGI, BILLI SIMONE, BINELLI DIEGO, BISA INGRID, BITONCI MASSIMO, BOLDI ROSSANA, BONIARDI, FABIO MASSIMO,BORDONALI SIMONA, BORGHI CLAUDIO, CAFFARATTO GUALTIERO, CANTALAMESSA GIANLUCA, CAPITANIO MASSIMILIANO, CAVANDOLI LAURA, CECCHETTI FABRIZIO, CENTEMERO GIULIO, CESTARI EMANUELE, COIN DIMITRI, COLLA JARI, COLMELLERE ANGELA, COMAROLI SILVANA ANDREINA, COMENCINI VITO, COVOLO SILVIA, CRIPPA ANDREA, D’ERAMO LUIGI, DARA ANDREA, DE ANGELIS SARA, DE MARTINI GUIDO, DI MURO FLAVIO, DONINA GIUSEPPE CESARE, FANTUZ MARICA, FERRARI ROBERTO PAOLO, FIORINI BENEDETTA, FORMENTINI PAOLO, FOSCOLO SARA, FRASSINI REBECCA, FURGIUELE DOMENICO. GALLI DARIO, GASTALDI FLAVIO, GERMANA’ ANTONINO, GIACCONE ANDREA, GIACOMETTI ANTONIETTA, GIGLIO VIGNA ALESSANDRO, GOBBATO CLAUDIA, GOLINELLI GUGLIELMO, GUSMEROLI ALBERTO LUIGI, IEZZI IGOR GIANCARLO LAZZARINI ARIANNA, LEGNAIOLI DONATELLA, LIUNI MARZIO, LOLINI MARIO, LORENZONI EVA, LOSS MARTINA, MACCANTI ELENA, MAGGIONI MARCO, MARIANI FELICE, MATURI FILIPPO, MICHELI MATTEO, MINARDO ANTONINO, MORRONE JACOPO, MURELLI ELENA, PANIZZUT MASSIMILIANO, PAOLINI LUCA RODOLFO, PATELLI CRISTINA, PETTAZZI LINO, PIASTRA CARLO, PRETTO ERIK UMBERTO, RACCHELLA GERMANO, RAFFAELLI ELENA, RIBOLLA ALBERTO, SNIDER SILVANA, STEFANI ALBERTO, SUTTO MAURO, TARANTINO LEONARDO, TATEO ANNA RITA, TIRAMANI PAOLO, TOCCALINI LUCA, TOMASI MAURA, TONELLI GIANNI, TURRI ROBERTO, VALBUSA VANIA, VALLOTTO SERGIO, VIVIANI LORENZO, ZANELLA FEDERICA, ZENNARO ANTONIO, ZIELLO EDOARDO, ZOFFILI EUGENIO, ZORDAN ADOLFO

3 Liberi e Ugual i : FORNARO FEDERICO, PASTORINO LUCA, STUMPO NICOLA

2 MoVimento 5 Stelle : GRIMALDI NICOLA, ROSSINI ROBERTO

8 Gruppo Misto : ACUNZO NICOLA, FORNARO FEDERICO, COSTA ENRICO, DE GIORGI ROSALBA, LAPIA MARA, LOMBARDO ANTONIO, MAGI RICCARDO, PLANGGER ALBRECHT

60 Partito Democratico : AVOSSA EVA, BAZOLI ALFREDO, BERLINGHIERI MARINA, BURATTI UMBERTO,CANTINI LAURA, CANTONE CARLA, CAPPELLANI SANTI, CARNEVALI ELENA, CECCANTI STEFANO, CENNI SUSANNA, CIAGA’ GRAZIELLA LEYLA, CIAMPI LUCIA, CRITELLI FRANCESCO, DAL MORO GIAN PIETRO, DE FILIPPO VITO, DE LUCA PIERO, DE MARIA ANDREA, DE MENECH ROGER, DE MICHELI PAOLA, DELRIO GRAZIANO, DI GIORGI ROSA MARIA, FRAGOMELI GIAN MARIO, FRAILIS ANDREA, GARIGLIO DAVIDE, GIORGIS ANDREA, GRIBAUDO CHIARA, INCERTI ANTONELLA, LA MARCA FRANCESCA, LACARRA MARCO, LATTANZIO PAOLO, LEPRI STEFANO, LORENZIN BEATRICE, LOTTI LUCA, MADIA MARIA ANNA, MAURI MATTEO, MICELI CARMELO, MORANI ALESSIA, MORASSUT ROBERTO, MORGONI MARIO, NAVARRA PIETRO, ORFINI MATTEO, PAGANI ALBERTO, PELLICANI NICOLA, PEZZOPANE STEFANIA, PICCOLI NARDELLI FLAVIA, PINI GIUDITTA, PIZZETTI LUCIANO, POLLASTRINI BARBARA, PRESTIPINO PATRIZIA, RACITI FAUSTO, RIZZO NERVO LUCA, SANI LUCA, SENSI FILIPPO, SIANI PAOLO, SOVERINI SERSE, TOPO RAFFAELE, VAZIO FRANCO, VERINI WALTER, ZAN ALESSANDRO, ZARDINI DIEGO

Questi i nomi di chi ha votato in modo contrario ossia affermando che l’insindacabilità parlamentare non può tradursi nel privilegio di non essere giudicati per affermazioni diffamatorie:

79 MoVimento 5 Stelle : ADELIZZI COSIMO, AIELLO DAVIDE, ARESTA GIOVANNI LUCA, ASCARI STEFANIA, AZZOLINA LUCIA, BARBUTO ELISABETTA MARIA, BARZOTTI VALENTINA, BELLA MARCO, BILOTTI ANNA, BONAFEDE ALFONSO, BRESCIA GIUSEPPE, BRUNO RAFFAELE, BUOMPANE GIUSEPPE, BUSINAROLO FRANCESCA, CANTONE LUCIANO, CARABETTA LUCA, CARBONARO ALESSANDRA, CASA VITTORIA, CASO ANDREA, CASSESE GIANPAOLO, CATALDI ROBERTO, CHIAZZESE GIUSEPPE, CIMINO ROSALBA, CIPRINI TIZIANA, CRIPPA DAVIDE, CURRO’ GIOVANNI, D’ARRANDO CELESTE, D’ORSO VALENTINA, DE CARLO SABRINA, DEIANA PAOLA, DEL MONACO ANTONIO, DI SARNO GIANFRANCO, DI STASIO IOLANDA, DORI DEVIS, FARO MARIALUISA, FEDERICO ANTONIO, FERRARESI VITTORIO, FICARA PAOLO, FLATI FRANCESCA,FRACCARO RICCARDO, GAGNARLI CHIARA, GALLO LUIGI, GIARRIZZO ANDREA, GIULIANO CARLA, GUBITOSA MICHELE, IANARO ANGELA, INVIDIA NICCOLO’, L’ABBATE GIUSEPPE, LICATINI CATERINA, LIUZZI MIRELLA, MARINO BERNARDO, MARTINCIGLIO VITA, MARZANA MARIA, MASI ANGELA, MELICCHIO ALESSANDRO, MICILLO SALVATORE, MIGLIORINO LUCA, OLGIATI RICCARDO, ORRICO ANNA LAURA, PALMISANO VALENTINA, PAPIRO ANTONELLA, PERANTONI MARIO, PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE, PROVENZA NICOLA, SAITTA EUGENIO, SCAGLIUSI EMANUELE, SCERRA FILIPPO, SILVESTRI FRANCESCO, SPORTIELLO GILDA, SUT LUCA, TOFALO ANGELO, TORTO DANIELA, TRAVERSI ROBERTO, TRIPIEDI DAVIDE, TRIPODI ELISA, TROIANO FRANCESCA, TUZI MANUEL, ZANICHELLI DAVIDE, ZOLEZZI ALBERTO

2 Lega : CATTOI MAURIZIO, RICCIARDI RICCARDO

19 Gruppo Misto : BARONI MASSIMO ENRICO, BENEDETTI SILVIA, CABRAS PINO, CECCONI ANDREA, COSTANZO JESSICA, GIULIODORI PAOLO, MENGA ROSA, RADUZZI RAPHAEL, ROMANIELLO CRISTIAN, SAPIA FRANCESCO, SIRAGUSA ELISA, SODANO MICHELE, SPESSOTTO ARIANNA, SURIANO SIMONA, TERMINI GUIA, TRANO RAFFAELE, VALLASCAS ANDREA, VILLAROSA ALESSIO, VOLPI LEDA

Questi i nomi di chi si è astenuto ossia di chi, pur partecipando al voto, ha scelto di non prendere una posizione netta e definita sul merito della questione:



1 MoVimento 5 Stelle : MANZO TERESA

Questi i nomi di chi, invece pur presente alla votazione precedente, ha deciso di non partecipare alla votazione, ossia coloro che hanno deciso di uscire dall’Aula, riducendo il numero di Deputati richiesti per far passare il voto, pur di non schierarsi apertamente.

1 Coraggio Italia : BOLOGNA FABIOLA

2 Fratelli d’Italia : BUCALO CARMELA, GEMMATO MARCELLO

6 Forza Italia : CAON ROBERTO, D’ATTIS MAURO, FASANO VINCENZO, LABRIOLA VINCENZA, PALMIERI ANTONIO, SQUERI LUCA

1 Italia Viva : NOJA LISA

2 Lega : ANDREUZZA GIORGIA, MANZATO FRANCO

1 Liberi e Uguali : BERSANI PIER LUIGI

19 MoVimento 5 Stelle : ALEMANNO MARIA SOAVE, BALDINO VITTORIA, BATTELLI SERGIO, CILLIS LUCIANO, D’IPPOLITO GIUSEPPE, DEL GROSSO DANIELE, DIENI FEDERICA, DONNO LEONARDO, LOREFICE MARIALUCIA, LORENZONI GABRIELE, LOVECCHIO GIORGIO,, MAGLIONE PASQUALE, MANCA ALBERTO, NAPPI SILVANA, PARENTELA PAOLO, PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO, SCOMA FRANCESCO, VACCA GIANLUCA, VILLANI VIRGINIA

3 Gruppo Misto : ANGIOLA NUNZIO, RUSSO GIOVANNI, SARLI DORIANA