Stabilizzare la Libia ha la massima priorità per l’Italia

Stabilizzare la Libia significa mettere in sicurezza le nostre coste, offrire nuove opportunità di sviluppo alle nostre imprese e garantire pace a un popolo che chiede e cerca la strada della democrazia.

Continuiamo a lavorare per migliorare l’interscambio commerciale con la Libia.

Sarà una settimana intensa, nei prossimi giorni sarò in Mali, inoltre stiamo lavorando come Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il coinvolgimento di altri ministeri, a una cabina di regia per attrarre nuovi investimenti in Italia.

Valorizziamo il nostro territorio e rimettiamo in moto l’economia nel Paese.

Questa è la strada da seguire.