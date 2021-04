Il Movimento 5 Stelle per l’apertura delle scuole

Domani 5,3 milioni di studentesse e studenti torneranno in classe. Sapere che dopo mesi di solitudine e sacrifici potranno finalmente rivedere i loro compagni e i loro insegnanti “dal vivo” è un’emozione anche per noi, che lavoriamo da sempre per riaprire le scuole e mantenerle aperte.

Proprio oggi la Camera dei deputati discute un provvedimento, voluto dal MoVimento 5 Stelle, per chiedere al Governo di dare sempre la massima priorità al diritto all’istruzione e di trovare soluzioni per evitare che le Regioni procedano in ordine sparso nelle politiche scolastiche.

Abbiamo riportato tra i banchi le alunne e gli alunni più piccoli. Ora, però, non dobbiamo fermarci: l’obiettivo rimane il rientro per tutti.

Buon ritorno a scuola, ragazze e ragazzi!