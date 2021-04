I facilitatori regionali del Team del Futuro: Fabio Selleri – Emilia-Romagna

Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio dei facilitatori regionali del Team del Futuro, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per lavorare al meglio sui territori e delineare una linea programmatica coerente ed efficace da portare avanti a tutti i livelli istituzionali.

• Nome e cognome

Fabio Selleri

• Regione

Emilia-Romagna

• Qual è il tuo ruolo nel Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle?

Facilitatore regionale alle relazioni esterne.

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Consulente del lavoro e Consigliere comunale a Castenaso (BO).

• Perché hai deciso di impegnarti nel Team del Futuro?

Ritengo necessario articolare la presenza del MoVimento 5 Stelle sul territorio.

• Quale lavoro stai portando avanti sul territorio e con quali obiettivi?

Sto contribuendo alla realizzazione di eventi formativi on line su temi quali: antimafia, comunità energetiche, recupero edilizio e cessione crediti d’imposta, violenza domestica, politica monetaria con la partecipazione di esperti dei relativi settori. Ho inoltre partecipato all’organizzazione degli Stati Generali 2020.

• Quale valore aggiunto ha portato alla comunità l’attività svolta?

Ritengo che in questo periodo di emergenza, caratterizzato da un’estrema difficoltà nelle relazioni interpersonali, l’organizzazione di eventi on line sia una valida opportunità per instaurare relazioni con rappresentanti di associazioni e istituzioni per approfondire argomenti di particolare interesse e anche per rinsaldare lo spirito di gruppo fra gli attivisti.

• C’è un’esperienza che vuoi raccontarci perché pensi possa essere di ispirazione ad altri?

Come consigliere ho partecipato a due vittoriose campagne che riguardavano il mio Comune: quella contro la bretella autostradale Passante Nord che avrebbe deturpato il territorio senza portare vantaggi trasportistici e quella contro la fusione col Comune limitrofo di Granarolo dell’Emilia che si sarebbe tradotta in un peggioramento dei servizi per i cittadini.

• Qual è la frase, la citazione che ogni giorno guida le tue azioni?

“Tutti questi edifici, tutte queste automobili, una volta erano solo un sogno nella testa di qualcuno.” (Peter Gabriel)