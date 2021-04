GrazieAllaRete, iniziativa degli Ambasciatori della Partecipazione per Gianroberto

Caro Gianroberto, oggi sono passati cinque anni dalla tua scomparsa, ma la tua presenza è sempre più forte. Cammina ogni giorno accanto a noi grazie alle tue idee, ai tuoi insegnamenti. Ci hai insegnato a credere nel potere dell’immaginazione per modificare la realtà e disegnare il futuro che vogliamo. Ci hai insegnato ad essere cittadini attivi, che possono e anzi hanno il diritto di essere messi al centro dei processi decisionali.

Ogni giorno la tua eredità traccia il nostro percorso. Il tuo sogno è diventato quello di tutti.

In questi ultimi tre mesi oltre 400 tenaci cittadini hanno preso parte con entusiasmo al percorso di formazione, organizzato dalla Rousseau Open Academy, per diventare Ambasciatori della Partecipazione e acquisire tutti gli strumenti operativi e culturali per dedicarsi alla promozione e all’applicazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipata sul proprio territorio, alimentando il progetto civico portato avanti da Rousseau.

Queste persone hanno deciso di essere l’esempio del cambiamento che vogliono vedere nella società e in questi mesi sono andati avanti nel percorso con costanza e determinazione. La stessa determinazione che tu hai trasmesso loro non mollando mai di un centimetro, nemmeno negli ultimi anni della tua vita resi difficili dalla malattia.

I partecipanti al percorso di formazione Ambasciatori della Partecipazione si sono fatti promotori oggi, a cinque anni dalla tua scomparsa, dell’iniziativa #GrazieAllaRete, un video racconto corale sulle infinite possibilità offerte dalla Rete, soprattutto in questo ormai anno segnato dalla dura pandemia. Ogni contributo è raccolto sul sito della Rousseau Open Academy in una mappa di storie e testimonianze, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della partecipazione attiva e dell’utilizzo del digitale per esercitare i propri diritti.

Con loro abbiamo deciso di darci anche un obiettivo ambizioso: istituire la Giornata nazionale della Partecipazione e della Cittadinanza digitale, da celebrare ogni anno proprio il 12 aprile nel ricordo e con l’ispirazione della tua visione, per ricordare quanto la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità, la promozione dei diritti digitali e l’accessibilità alla Rete non debbano essere solo parole, ma prospettive di azione per il futuro. Per questo moltissimi partecipanti al percorso di formazione hanno sottoscritto una richiesta rivolta ai portavoce del MoVimento 5 Stelle in Parlamento per avanzare un disegno di legge che consenta di istituirla. La richiesta è stata accolta per il Senato dal portavoce Alberto Airola e per la Camera dei Deputati dalla portavoce Carmen Di Lauro.

È questo il nostro modo di ricordarti: mantenere vivo attraverso la Rete e la tua visione di comunità orizzontale lo spazio di partecipazione che tutti i cittadini meritano. Perché noi siamo Rete: atomi sociali collegati gli uni agli altri.

