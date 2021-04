Come cambia il servizio di Tirendiconto per la trasparenza delle restituzioni

Nel corso degli ultimi anni l’Associazione Rousseau ha messo a disposizione degli eletti del MoVimento 5 Stelle il portale Tirendiconto, che ha permesso al MoVimento di adempiere con regolarità e trasparenza ad uno dei suoi principi cardine, la riduzione degli stipendi dei portavoce, la rendicontazione delle spese e la destinazione delle restituzioni alla collettività attraverso la consultazione degli iscritti.

Per garantire il funzionamento della piattaforma, oltre lo sviluppo e la manutenzione del portale, sono stati costantemente forniti servizi a supporto dell’attività di rendicontazione degli eletti nazionali e regionali quali assistenza tecnica, formazione ed help-desk con consulenza professionale qualificata, oltre che un costante servizio di pubblicazione delle rendicontazioni e audit preventiva. E’ stato inoltre fornito costante supporto agli organi associativi del MoVimento 5 Stelle, ad esempio il Collegio dei Probiviri, fornendo una reportistica sempre aggiornata e comparata con le regole del MoVimento necessaria allo svolgimento della loro attività.



Come Associazione Rousseau, cercheremo fino alla fine di mettere a disposizione ogni strumento utile alla partecipazione politica, tuttavia siamo costretti a comunicarvi che a causa della grave situazione economica-finanziaria dobbiamo ridurre il servizio fornito. Dalla giornata odierna i servizi di supporto alla rendicontazione subiranno dei rallentamenti, ma saranno comunque erogati.



Fino alla data odierna i servizi di assistenza venivano erogati quotidianamente e il servizio di audit e di pubblicazione e aggiornamento delle rendicontazioni veniva effettuato almeno due volte la settimana, incrementandosi in occasione di appuntamenti che richiedessero un aggiornamento in tempo reale delle rendicontazioni come ad esempio prima di ogni fase di candidatura al MoVimento 5 Stelle dove fosse necessario verificare preventivamente la regolarità delle rendicontazioni dei candidati.



I servizi sopra esposti da questo momento verranno, invece, erogati con una frequenza mensile e secondo le consuete modalità.

Ricordiamo a tutti i cittadini che vogliano vedere le rendicontazioni puntuali del MoVimento 5 Stelle che possono accedere su Tirendiconto.it