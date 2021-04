Arriva il SUM#05 dedicato a Gianroberto Casaleggio. Partecipa anche tu!

Lunedì 12 Aprile alle ore 12, in diretta streaming, Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista apriranno SUM#05, la settimana dedicata a Gianroberto Casaleggio. E lo faranno attraverso un confronto amichevole guidato da Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, e affiancati da Giorgio Barbero e Roberto Giacomelli, esponenti dell’Associazione Gianroberto Casaleggio e amici di Gianroberto.

“A 5 anni dalla scomparsa vogliamo ricordare mio padre celebrandone la figura e raccontandone la visione e le idee – spiega Davide Casaleggio, Presidente dell’Associazione Gianroberto Casaleggio – Gianroberto Casaleggio metteva la persona al centro di tutto, il cittadino era al centro. Da qui l’importanza della partecipazione e della cittadinanza digitale. Mio padre era un innovatore che attraverso il digitale ha messo al centro il cittadino e gli ha dato una voce mettendo solide basi per un futuro che deve ancora arrivare. Con Alessandro Di Battista cercheremo di ricordare proprio i capisaldi del pensiero di mio padre, il carisma e di raccontare cosa ha significato per noi e per molti altri avere un maestro come lui”.

Dal 12 al 16 aprile, ogni giorno per 5 giorni, alle ore 11 (solo lunedì alle ore 12.30) i canali dell’Associazione Gianroberto Casaleggio (sito web, pagina Facebook, canale YouTube) trasmetteranno un video su cinque temi che descriverà le idee di Gianroberto raccogliendo testimonianze, ricordi e aneddoti da amici e personaggi che hanno trovato ispirazione in lui.

I cinque temi saranno:

Il pensiero di Gianroberto e la sua idea di ambiente Il manager in anticipo sui tempi Pensare digitale Dalla Storia dell’uomo alla Singularity Una nuova idea di politica

Più di 30 gli intervistati tra i quali: Beppe Grillo, Antonio Di Pietro, Alessandro Di Battista, Rocco Casalino, Virginia Raggi, Enrica Sabatini, Roberto Giacomelli, Massimo Fini, Luca Eleuteri, Pietro Dettori, Massimo Bugani, Gianluigi Nuzzi, Maurizio Benzi, Giorgio Barbero, Aldo Giannuli, Letizia Olivari.

COME PARTECIPARE AL SUM#05

E’ possibile iscriversi all’evento, ma anche partecipare attivamente con un proprio contributo video che verrà pubblicato durante la settimana dal 12 aprile al 16 aprile.

L’obiettivo del SUM#05 è infatti quello di raccontare Gianroberto e il suo pensiero, con la voce di tutti coloro che l’hanno conosciuto direttamente o indirettamente.

Se vuoi partecipare anche tu, potrai farlo pubblicando sui tuoi canali Social con gli hashtag #SUM05 e #GianrobertoCasaleggio un video di massimo 3 minuti all’interno del quale puoi descrivere le idee di Gianroberto che ti hanno colpito, il tuo parere sui suoi libri, un ricordo o quello che pensi sia l’eredità del suo pensiero.

Una volta pubblicato il video basterà segnalare il post all’indirizzo sum@gianrobertocasaleggio.com e partecipare così attivamente alla settimana in ricordo di Gianroberto.