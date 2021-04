Amministrative 2021: i servizi di Rousseau per le liste civiche

Rousseau apre i propri servizi a tutte quelle formazioni civiche che si apprestano a correre alle elezioni amministrative di settembre-ottobre 2021.

L’esperienza maturata in questi anni di attività ci ha dimostrato quanto l’uso del digitale nel programmare e gestire una campagna elettorale sia fondamentale, specie a livello locale. Dagli adempimenti burocratici necessari per presentare una lista, alla definizione del programma elettorale, passando attraverso la comunicazione sui social, la Rete è la più valida alleata di chiunque intenda proporre un progetto politico nella propria città.

Per questo Rousseau intende offrire una serie di soluzioni e servizi di assistenza e supporto per rispondere alle esigenze delle liste civiche che si candidano ad amministrare i Comuni del nostro Paese.



1 – Supporto per adempimenti Legge Spazzacorrotti

La c.d. Legge Spazzacorrotti richiede che prima di tutte le elezioni (escluse quelle relative ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), vengano pubblicati sui siti Internet delle singole formazioni politiche i curriculum vitae e i certificati del casellario giudiziale di tutti i candidati presentati in lista.

Per venire incontro a tutte le liste civiche che non potranno farsi carico della messa online di un sito web dedicato, Rousseau metterà a disposizione un portale con un’apposita sezione Open Comuni nella quale potranno essere pubblicati, per ogni lista, tutti i documenti previsti dalla legge Spazzacorrotti. Sarà sufficiente che i candidati inviino la documentazione richiesta e Rousseau si occuperà di pubblicarla, gestirla e conservarla in sicurezza per il tempo necessario.

2 – Formazione per comunicazione digitale

Se prima della pandemia l’utilizzo dei social nelle campagne elettorali era importante, oggi è imprescindibile. Il distanziamento sociale e l’impossibilità di svolgere eventi come in passato spingono i candidati a ingegnarsi e a utilizzare creativamente i diversi media disponibili per far conoscere a quante più persone possibili le proprie idee.

Insieme a esperti e professionisti operanti nel settore della comunicazione digitale, Rousseau offre ai candidati delle liste civiche corsi di formazione attraverso la Rousseau Open Academy su come utilizzare in maniera efficace le principali piattaforme social per la comunicazione politica e su come coinvolgere i cittadini in processi partecipativi dal basso attraverso la rete.

3 – Formazione e assistenza per attività di raccolta firme, coordinamento rappresentanti di lista e attivazione raccolte fondi

Uno degli aspetti più delicati di una campagna elettorale è sicuramente quello degli adempimenti amministrativi legati alla presentazione della lista, al sostentamento economico delle iniziative e alla fase di controllo del corretto svolgimento delle operazioni di voto.

Rousseau fornisce appositi corsi di formazione attraverso la Scuola Open Comuni, affinché tutti i candidati delle liste civiche che vogliano presentarsi alle elezioni siano autonomi nella gestione della propria campagna elettorale e non commettano errori burocratici per le attività di raccolta firme, di coordinamento e formazione dei rappresentanti di lista e nell’attivazione di raccolte fondi.

4 – Formazione per progettazione percorsi di partecipazione dei cittadini alla costruzione del programma elettorale

Una campagna elettorale di successo non si misura solo in termini di voti raccolti nelle urne, ma anche in base alla capacità di coinvolgere la cittadinanza in tutte le fasi più calde del periodo elettorale, compresa quella della stesura del programma.

Rousseau ha messo a punto una serie di format innovativi che consentono ai candidati di confrontarsi con i cittadini, mappare le loro necessità e trovare insieme a loro le soluzioni più adeguate ai problemi del proprio territorio. Mettiamo a disposizione delle liste civiche tutti gli strumenti tecnologici e organizzativi necessari per coinvolgere i cittadini all’interno di momenti dedicati alla strutturazione dei programmi elettorali partecipati.

5 – Strumenti per la creazione di eventi digitali, per la prenotazione dei partecipanti in conformità con la normativa privacy e spazi di promozione

L’emergenza da Covid-19 ha messo in evidenza la necessità di avere a disposizione mezzi per mantenere sempre vivo il contatto con i cittadini, informandoli delle iniziative portate avanti dalla propria organizzazione e coinvolgendoli attivamente in queste.

Per rispondere a questa esigenza lo scorso maggio il nostro team ha messo a punto un sistema di videoconferenza integrato con il Portale Eventi di Rousseau al fine di consentire la possibilità di organizzare assemblee e incontri digitali, di promuoverli tra gli attivisti e, soprattutto, di avere un sistema gestionale di prenotazioni conforme alla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Questo sistema verrà messo a disposizione delle liste civiche per la creazione di iniziative online e sarà possibile, inoltre, utilizzare appositi spazi comunicativi del Blog delle Stelle per condividere, anche attraverso i principali social network, post e video promozionali per invitare la cittadinanza a partecipare alle proprie attività in vista della campagna elettorale.

In 13 anni abbiamo supportato migliaia e migliaia di liste di cittadini attivi che sono entrati nelle istituzioni come consiglieri comunali o Sindaci anche nelle più importanti città d’Italia.

La nostra missione, con forme e modalità diverse, continua.

Noi ci siamo e ci saremo.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Per avere più informazioni sui servizi offerti da Rousseau e su come avviare un percorso insieme è possibile compilare il presente form

Tutti i parlamentari e consiglieri regionali che vogliano fornire questo servizio alle liste civiche della propria regione possono aderire indicando la propria disponibilità.

PER ADERIRE CLICCA QUI