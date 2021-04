2800 figure tecniche nella Pubblica Amministrazione al Sud: qui il bando

Il bando per le 2800 figure tecniche che saranno assunte nelle pubbliche amministrazioni del Sud è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Potete consultarlo QUI

A beneficiare delle assunzioni, sbloccate dal Governo Conte nell’ultima legge di bilancio 2021, saranno le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia che potranno assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità per una durata non superiore ai 36 mesi.

Un altro risultato importante raggiunto grazie al costante impegno del gruppo MoVimento 5 Stelle che ha visto in prima linea i parlamentari del Sud.

Avanti così!