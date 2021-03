Lo riconoscono tutti: il Reddito di Cittadinanza ha dato una risposta importante contro la povertà durante la pandemia.

Grazie a questa misura ad oltre un milione di famiglie, di cui 437mila con bambini e ragazzi, è stata garantita una protezione sociale in un momento difficilissimo per il nostro Paese. Pensate a cosa sarebbe successo se il Reddito non ci fosse stato.

Nel decreto Sostegni, grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle, è stato inserito un miliardo di euro aggiuntivo per finanziare il Reddito di Cittadinanza.

Inoltre i beneficiari che accetteranno un lavoro, quando questo sarà terminato, potranno tornare automaticamente a percepire l’importo a patto che il loro reddito rimanga entro una certa soglia.

Lavoriamo per rafforzare questa misura e completare il piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro previsto dalla riforma, che prevede un investimento in capitale umano e infrastrutture senza precedenti.

Ecco perché ci siamo.