Scuola Open Comuni: il corso sul Bilancio comunale è solo l’inizio

di Alessandra Gianotti, Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Regione Lombardia

I primi due incontri del ciclo sul bilancio della scuola Open Comuni hanno riscosso un grandissimo successo, con la partecipazione effettiva di quasi 600 persone ad ogni appuntamento.

La formula “l’esperto risponde” ha dato la possibilità di ricevere approfondimenti specifici dalle figure professionali di varie discipline facenti parti del Team Futuro Economia.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti del Team che hanno reso possibile condividere contenuti di elevato valore formativo, in primo luogo Vincenzo Presutto, facilitatore del Team Economia nonché dottore commercialista e revisore Enti locali, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Senato, che ha coordinato il progetto e tutti gli altri relatori: Gianmaria De Stefanis, Capo Gabinetto della Città Metropolitana di Torino; Franco Mostacci, ricercatore statistico e analista socio-economico; Matteo Brambilla, consigliere del MoVimento 5 Stelle al Comune di Napoli, membro della commissione bilancio, “Project Manager Engineering Department”; Sean Sacco, capogruppo del gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Piemonte, vicepresidente I commissione bilancio del Consiglio regionale del Piemonte, laureato in scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro; e Andrea Serafini, dottore commercialista, revisore contabile, Facilitatore Regionale per la Formazione e il Coinvolgimento,

Matteo Brambilla, Sean Sacco e Andrea Serafini saranno i relatori del terzo e ultimo incontro di sabato 13 marzo dedicato alle società partecipate dei Comuni e ai relativi bilanci consolidati.

Il tema è molto importante in particolar modo per le città metropolitane e i capoluoghi di provincia i cui Comuni solitamente sono titolari di quote di molte società partecipate che gestiscono i principali servizi della città, dal trasporto, alle mense scolastiche, alla raccolta rifiuti, ai servizi sportivi e culturali.

Come negli incontri precedenti dopo una prima illustrazione sarà possibile approfondire le domande specifiche, sempre molto numerose, a cui potranno rispondere tutti gli esperti del team e successivamente saranno forniti i materiali relazionati durante l’evento.

Un pubblico ringraziamento anche alla mia collega Sara Montrasio che oltre ad accompagnarmi in questo percorso nella gestione dei vari incontri ha elaborato alcuni materiali di supporto e a Carmine Vena che da attivista di Milano ha prestato il proprio tempo per aiutarci a gestire l’evento.

Siamo una grande comunità che può crescere e migliorare solo con il contributo di tutti moltiplicando le capacità del singolo e facendole diventare le conoscenze di tutti.

La comunità è maggiore della somma delle sue parti!

A questo proposito invito chi ha partecipato ad inviare via mail a formazione.lombardia@movimento5stelle.it le proprie osservazioni e richieste per eventuali approfondimenti in ulteriori incontri, anche in formule e modelli di tipo diverso, per supportare le persone che costituiscono l’ossatura del MoVimento stesso, i portavoce locali, gli attivisti e i cittadini.

La conoscenza è lo strumento che ci consente di agire in quanto cittadini liberi e consapevoli.

Per chi non si fosse ancora iscritto, fatelo QUI per partecipare sabato 13 marzo alle ore 15.

Vi ricordiamo di prenotarvi e di collegarvi una decina di minuti prima della sessione.

Vi aspettiamo!