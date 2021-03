Portale Eventi Rousseau: le iniziative della settimana

Dal 2019 il Portale Eventi di Rousseau consente a tutti i cittadini di partecipare a eventi, iniziative o incontri informativi promossi dai portavoce e dai facilitatori del MoVimento 5 Stelle e dall’Associazione Rousseau.

Di seguito gli eventi previsti per questa settimana:

– Mercoledì 3 marzo alle ore 21 con il portavoce per il MoVimento 5 Stelle al Consiglio regionale Lombardia Andrea Fiasconaro e il portavoce per il MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Alberto Zolezzi si terrà la riunione provinciale dei Gruppi 5 Stelle Mantovani per confrontarsi sulle iniziative locali e sulla situazione politica attuale.

L’evento sarà moderato dal Facilitatore Relazioni Interne Lombardia Stefano Capaldo.

– Giovedì 4 marzo alle ore 21 si terrà l’incontro regionale Umbria durante il quale gli attivisti 5 Stelle della regione Umbria si ritroveranno online con i portavoce parlamentari, regionali e comunali del territorio per confrontarsi sulla situazione politica e governativa attuale.

Modererà l’appuntamento il Facilitatore Relazioni Interne Umbria Samuele Bonanni.

– Sempre giovedì 4 marzo alle ore 21 assieme al portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Alberto Zolezzi, al portavoce del MoVimento 5 Stelle in Regione Lombardia Andrea Fiasconaro, al Facilitatore Relazioni Interne Lombardia Stefano Capaldo e all’attivista del Gruppo 5 Stelle Ostiglia Alessandro Incorvaia si terrà l’appuntamento No al raddoppio della centrale di Ostiglia.

– Venerdì 5 marzo alle ore 19 proseguirà il tour “Out in the street. Alla scoperta delle città a 5 stelle”, nato per raccontare le battaglie portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento 5 Stelle che si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini.

A condurre l’appuntamento sarà Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau.

– Sabato 6 marzo alle ore 16 ci sarà il sesto incontro del percorso di formazione “Ambasciatori della Partecipazione”. Promosso dalla Rousseau Open Academy, il percorso è aperto a tutti coloro che vogliono essere promotori attivi di progetti e iniziative innovative, approfondire i temi della cittadinanza attiva e digitale, acquisire competenze digitali e aiutare ad alimentare il progetto civico portato avanti da Rousseau.

Piattaforme per la partecipazione e organizzazione politica nei movimenti digitali, sarà questo il tema della lezione di sabato. Interverranno: Massimo di Felice docente di teoria delle reti all’Università di San Paolo in Brasile, Cristian Laurini responsabile tecnico Level Up Rousseau e Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’Associazione Rousseau.

Per partecipare agli eventi è necessario effettuare la registrazione in modo da ricevere le credenziali di accesso tramite e-mail.

– Inoltre sempre sabato 6 marzo alle ore 18 con la facilitatrice alle relazioni interne Sicilia Angela Raffa si terrà a Messina la piantumazione degli alberi che sono stati curati in questi mesi nei balconi quando è stata lanciata l’iniziativa di Alberi per il Futuro.

CLICCA QUI E SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI SUL PORTALE EVENTI DI ROUSSEAU