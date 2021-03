Portale Eventi Rousseau: le iniziative della settimana

Dal 2019 il Portale Eventi di Rousseau consente a tutti i cittadini di partecipare a eventi, iniziative o incontri informativi promossi dai portavoce e dai facilitatori del MoVimento 5 Stelle e dall’Associazione Rousseau.

Di seguito gli eventi previsti per questa settimana:

– Oggi Lunedì 15 marzo alle ore 21 con i consiglieri regionali lombardi del MoVimento 5 Stelle Andrea Fiasconaro e Marco Degli Angeli si terrà l’evento “Punti nascita a Casalmaggiore, Asola e Codogno” durante la quale ripercorreranno le iniziative intraprese per dare voce ai cittadini che chiedono di riaprire i punti nascita con maggiori investimenti per la sanità pubblica e gli ospedali dei territori casalasco-viadanese, mantovano-bresciano e del lodigiano.

L’evento sarà moderato dal Facilitatore Relazioni Interne Lombardia Stefano Capaldo.

– Giovedì 18 marzo alle ore 20:45 si terrà l’evento “Il fiume Chiese è in salute?”. Con Alex Marini, consigliere della Provincia autonoma di Trento e Alberto Zolezzi, deputato e membro della commissione ambiente della Camera si parlerà sulla possibile presenza di sostanze quali i Pfas e i PFOS nel tratto del fiume Chiese.

L’evento sarà moderato dal Facilitatore Relazioni Interne Lombardia Stefano Capaldo.

– Venerdì 19 marzo alle ore 19 proseguirà il tour “Out in the street. Alla scoperta delle città a 5 stelle”, nato per raccontare le battaglie portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento 5 Stelle che si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini.

A condurre l’appuntamento sarà Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau. Ospite: Domenico Surdi, sindaco del Comune di Alcamo amministrato dal MoVimento 5 Stelle.

– Sempre venerdì 19 marzo alle ore 20:30 con Luca Sut, portavoce per il MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Alessandro Corbari, portavoce per il MoVimento 5 Stelle nel comune di Monte San Pietro e l’attivista Simona Lanzotti ci sarà l’iniziativa “Superbonus 110% e comunità energetiche rinnovabili“ durante la quale i relatori Enrico Negrini, perito industriale edile e Leonardo Setti, ricercatore UniBo ci aggiorneranno sullo stato dell’arte del bonus 110% e sulle opportunità offerte dalle Comunità energetiche.

– Domenica 21 marzo alle ore 15 con Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’Associazione Rousseau, ci sarà il nono incontro del percorso di formazione “Ambasciatori della partecipazione”. Promosso dalla Rousseau Open Academy, il percorso è aperto a tutti coloro che vogliono essere promotori attivi di progetti e iniziative innovative, approfondire i temi della cittadinanza attiva e digitale, acquisire competenze digitali e aiutare ad alimentare il progetto civico portato avanti da Rousseau.

CLICCA QUI E SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI SUL PORTALE EVENTI DI ROUSSEAU