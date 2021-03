Portale Eventi Rousseau: le iniziative della settimana

Dal 2019 il Portale Eventi di Rousseau consente a tutti i cittadini di partecipare a eventi, iniziative o incontri informativi promossi dai portavoce e dai facilitatori del MoVimento 5 Stelle e dall’Associazione Rousseau.

Di seguito gli eventi previsti per questa settimana:

– Oggi lunedì 8 marzo alle ore 21 con la psicologa psicoterapeuta Daniela Capitanucci, il portavoce per il MoVimento 5 Stelle alla Regione Lombardia Luigi Piccirillo e il portavoce per il MoVimento 5 Stelle al Senato Giovanni Endrizzi si terrà “Il Contrasto al gioco d’azzardo nei Comuni”, un evento che mira a fornire a portavoce comunali e attivisti gli strumenti utili per portare avanti la battaglia del MoVimento 5 Stelle contro le forme di azzardo legale.

L’evento digitale è promosso dai facilitatori formazione e coinvolgimento Lombardia Sara Montrasio, Alessandra Gianotti e Christian Di Feo.

– Mercoledì 10 marzo alle 19 con Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’Associazione Rousseau e Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau ci sarà la presentazione del “Manifesto ControVento. Principi e valori per ritornare a volare alto”.

– Sempre mercoledì 10 marzo alle ore 21 con il presidente della X Commissione al Senato Gianni Girotto, la presidente della Cooperativa energetica ènostra Sara Capuzzo e l’attivista del MoVimento 5 Stelle di Breda di Piavesi Giovanni Tomaello si parlerà di comunità energetiche rinnovabili come fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità.

L’incontro sarà moderato da Ulderica Mennella e Simone Contro, facilitatori alle relazioni esterne regione Veneto.

– Giovedì 11 marzo alle ore 15 si terrà l’incontro digitale L’equità nell’Italia del futuro. Quali sono gli strumenti fiscali per un’economia più giusta, moderna e che ci aiuti ad uscire dalla crisi climatica e sociale? Esiste un modo per non fare una patrimoniale che aggredisce la classe media ma aggredisce l’accumulazione di capitale improduttivo? Se ne parlerà con esperti economisti e sociologi.

Modererà l’incontro Luigi Gallo, già presidente della Commissione Cultura, Commissione Bilancio MoVimento 5 Stelle Camera

– Sempre giovedì 11 marzo alle ore 21 con Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’Associazione Rousseau e l’esperto in processi innovativi Alessandro Cacciato ci sarà il settimo incontro del percorso di formazione Ambasciatori della partecipazione. Promosso dalla Rousseau Open Academy, il percorso è aperto a tutti coloro che vogliono essere promotori attivi di progetti e iniziative innovative, approfondire i temi della cittadinanza attiva e digitale, acquisire competenze digitali e aiutare ad alimentare il progetto civico portato avanti da Rousseau.

– Sabato 13 marzo alle ore 15 proseguirà con le facilitatrici formazione e coinvolgimento regione Lombardia Alessandra Gianotti e Sara Montrasio il terzo appuntamento del corso sul Bilancio Comunale promosso dalla Scuola Open Comuni di Rousseau. In questo incontro si parlerà di società partecipate e del bilancio consolidato.

Per partecipare agli eventi è necessario effettuare la registrazione in modo da ricevere le credenziali di accesso tramite e-mail.

