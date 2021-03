Out in the Street: il valore dei sindaci 5 Stelle

di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau

Venerdì 5 marzo la nuova puntata del tour “Out in the Street” ci porterà a scoprire in diretta web un altro comune e i tanti progetti realizzati dal gruppo MoVimento 5 Stelle che lo amministra.

I gruppi territoriali del MoVimento 5 Stelle sono formati da persone appassionate che per un periodo di tempo si prestano alla politica e si dedicano alla cosa pubblica. Quando vengono scelti per amministrare il loro comune solitamente rompono gli schemi, risolvono problemi affrontando le cose da un’ottica diversa. Nei comuni amministrati dal MoVimento 5 Stelle vengono realizzate con tenacia idee nuove soprattutto per aumentare la partecipazione, il coinvolgimento dei cittadini, l’ascolto e l’informazione.

Per ognuno di questi comuni ci sono tantissime storie che meritano di essere raccontate. Storie spesso eccezionali di piccoli e grandi risultati ottenuti con fatica e dedizione, con notti insonni e preoccupazioni, ma sempre con tenacia e determinazione, guidati dall’idea che innovare è possibile, che i problemi apparentemente insormontabili possono essere risolti.

Nella prima puntata sperimentale abbiamo scoperto, con i tanti modi con cui l’Amministrazione di Cattolica si è aperta e ha coinvolto i cittadini, come siano stati risanati i conti, recuperate le aree degradate, ridotto l’indebitamento, trovati nuovi finanziamenti e tanto altro, in compagnia del Sindaco Mariano Gennari e della presidente del Consiglio comunale Silvia Pozzoli. Se vi siete persi la prima puntata, potete rivederla QUI sulla pagina Facebook di Rousseau.

Nella prossima puntata lasceremo l’Emilia Romagna e ci sposteremo in un’altra regione, ma quello che non cambierà sarà l’entusiasmo con cui sono stati realizzati i tanti progetti che conosceremo.

Registratevi QUI per ricevere tutti gli aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Out in the Street. Iscrivendovi, il giorno dell’evento riceverete un sms con il link della diretta.

Non mancate! Ci vediamo venerdì 5 marzo alle ore 19.