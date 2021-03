Manifesto ControVento: la formazione è la madre della competenza

Il 10 marzo abbiamo presentato “Manifesto ControVento: principi e valori del modello Rousseau”. Un Manifesto che definisce con trasparenza lo spazio di azione attraverso il quale poter esercitare pienamente quel ruolo di garanzia della partecipazione attiva dei cittadini al centro del modello di democrazia digitale rappresentato dall’ecosistema Rousseau. Dieci principi e un undicesimo che apre la discussione con i cittadini, come nello spirito di Rousseau.

Di seguito trovate riportato il terzo principio “La formazione è la madre della competenza”. QUI potete invece leggere e scaricare il Manifesto ControVento completo e inviarci i vostri suggerimenti.

Candidarsi così come partecipare non è un diritto, ma una conquista. È un dovere di tutti quei cittadini che credono ci sia qualcosa da cambiare. Ma la volontà di cambiare non basta. Serve un percorso che ci renda consapevoli di come quel cambiamento che pretendiamo possa diventare realtà. La candidatura deve rappresentare la conclusione di un percorso in cui si dimostri a se stessi e agli altri l’acquisizione della c.d. consapevolezza politica. È fondamentale eleggere nelle istituzioni cittadini che conoscano i principi ed i valori della comunità, ma che abbiano anche le competenze per tradurre concretamente le idee in risultati. Se decidi di candidarti per portare la voce, è un dovere fare un percorso per ereditare il testimone da chi è stato portavoce prima di te, per acquisire competenze e per guadagnare la fiducia di chi deciderà di riporla in te.

Il modello Rousseau.

Per poter utilizzare la piattaforma Rousseau la formazione deve essere posta come un prerequisito per la partecipazione e per le candidature attraverso:

– Attività di formazione obbligatoria per poter accedere alla possibilità di candidarsi nelle istituzioni o per i ruoli interni.

Indicazioni:

devono essere previsti percorsi di formazione di alto profilo specifici per chiunque voglia candidarsi nelle istituzioni consentendo la massima valorizzazione delle competenze e della peculiarità individuali e finalizzati a promuovere competenze specifiche, relazionali e/o a costruire una rete di relazione con la squadra di persone con le quali si porterà la voce all’interno delle specifiche istituzioni (es. Corsi dedicati Scuola di Rousseau);

devono essere previsti percorsi di formazione qualificanti che consentano a chiunque eserciti un ruolo interno alla comunità – esempio di moderazione dei confronti o di facilitazione di processi o di gestione di sedi digitali e fisiche – di metterlo in pratica con competenza (es. Corsi permanenti Scuola di Rousseau).

– Apertura di candidature con largo anticipo prevedendo attività propedeutiche nella costruzione di progetti condivisi.

Indicazioni:

devono essere previsti progetti di collaborazione tra i candidati e i cittadini del territorio di riferimento attraverso i quali chiunque voglia essere la voce della comunità si impegni a mettere a disposizione le proprie competenze in progetti a lungo termine che consentano, da una parte, di costruire un impatto diretto sui territori e, dall’altra, di costruire rapporti di fiducia con largo anticipo con stakeholder e attivisti sui territori (es. Uso di Open Progetto)

– Istituzione di centri di erogazione di formazione obbligatoria, continua e innovativa.

Indicazioni:

devono essere previsti centri di formazione per le competenze specifiche (es. Scuola di Rousseau) o legate alla cittadinanza digitale (es. La Rousseau Open Academy).