Grazie al nostro lavoro, nasce uno dei più avanzati siti per la plastica riciclata

Dopo mesi di lavoro annunciamo un nuovo futuro per lo stabilimento Unilever di Pozzilli: nascerà in Molise uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata.

Unilever e Seri Plast hanno annunciato la costituzione di una partnership per riconvertire lo stabilimento di Pozzilli attraverso una joint venture. Il progetto, realizzato insieme alla Regione Molise e con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, creerà un futuro sostenibile per la Regione, convertendo il sito e salvaguardando occupazione e indotto (400 lavoratori).

Pozzili rappresenta ciò che intendiamo per transizione ecologica e quindi non potevamo non sostenere questo rilancio industriale.

Abbiamo lavorato per evitare la chiusura dello stabilimento e per individuare la migliore soluzione capace di garantire al territorio un solido futuro dal punto di vista economico, occupazionale e ambientale.

Prima ci sarà una fase di consultazione sindacale per discutere i dettagli, poi si provvederà ad una graduale riconversione del sito. La riconversione si svolgerà in un periodo compreso tra i 18 e i 24 mesi.

Lo stabilimento sarà l’unico nel Sud Italia in grado di recuperare plastica riciclata post-consumo e, grazie al suo carattere innovativo, il progetto si candida a ricevere finanziamenti a supporto di un investimento complessivo di circa 75 milioni di euro. I fondi che arriveranno dalla sottoscrizione dell’accordo di sviluppo saranno utilizzati per coprire una parte delle spese utili alla creazione di impianti di altissima qualità.

L’Italia è tra i più grandi produttori di plastica in Europa e il Mezzogiorno è privo di impianti di riciclo all’avanguardia come quello che nascerà a Pozzilli. Una quota rilevante di rifiuti plastici viene attualmente smaltita tra inceneritori e discariche, e ogni anno circa 53k tonnellate di plastica finiscono nel Mediterraneo. L’Italia ha la necessità di migliorarsi radicalmente per raggiungere i target imposti dall’UE.

Il futuro stabilimento ha il potenziale per rendere Pozzilli e la Regione Molise leader nel settore dell’economia circolare in Italia e anche in Europa.