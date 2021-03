Fa tappa ad Alcamo il tour Out in the Street, alla scoperta delle città a 5 Stelle

Di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau, che attraverso il tour digitale Out in the Street ci sta guidando alla scoperta delle città a 5 Stelle.

Siamo arrivati alla terza puntata di Out in the Street, il tour che ha inaugurato un nuovo modello: quello del turismo amministrativo! Conoscendo il Sindaco, ascoltando quello che ha fatto, i problemi che ha risolto conosciamo il suo comune da un punto di vista nuovo e affascinante.

Nella prima puntata con il Sindaco Mariano Gennari di Cattolica, abbiamo scoperto cosa vuol dire amministrare un comune che quintuplica la sua popolazione in alcuni mesi dell’anno.

Nella seconda puntata il Sindaco Francesco De Pasquale ci ha fatto scoprire il rapporto tra Carrara e il suo famoso marmo.

Questa volta andremo in una terra affascinante e accogliente: la Sicilia. Domenico Surdi sindaco di Alcamo, in provincia di Trapani, ci racconterà cosa ha imparato in questi anni in cui si è impegnato per cambiare le cose e risolvere problemi annosi che sembravano insormontabili. Ci spiegherà come l’entusiasmo, la passione e la competenza si scontrino con la realtà e richiedano di essere supportati da una volontà di ferro, per raggiungere quel cambiamento che deve coinvolgere non solo il comune, ma anche tutti i suoi abitanti per essere reale, duraturo e decisivo.

“Per cambiare il volto di una Città, occorre non fermarsi mai e credere nel cambiamento, non solo oggettivo ma anche soggettivo, ovvero quel cambiamento culturale che è la marcia fondamentale per andare avanti”.

E Domenico, insieme alla squadra del MoVimento 5 Stelle locale, ha puntato molto in alto: ad un cambiamento integrale rivolto all’accoglienza e alla sostenibilità.

Insieme al suo sindaco scopriremo Alcamo, un’affascinante comune che si estende dal mare del golfo di Trapani fino al monte Bonifato con la sua riserva naturale. Un terra ricca di tradizioni, paesaggi, storia, arte e cultura che l’amministrazione sta aprendo al mondo coinvolgendo tutti gli alcamesi.

Vi aspetto domani venerdì 19 marzo alle ore 19 in diretta web sulla pagina Facebook Associazione Rousseau, destinazione Alcamo!

Registratevi QUI per ricevere il giorno dell’evento un sms di promemoria con il link della diretta.