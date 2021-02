Parte il tour Out in the Street, alla scoperta delle città a 5 Stelle

di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau

Mancano pochi giorni all’inizio del tour digitale Out in the Street, alla scoperta delle città a 5 Stelle. Segnatevi questa data: 19 febbraio ore 19. Saremo in diretta web sulla pagina Facebook dell’Associazione Rousseau.

Mettetevi il vostro vestito migliore perché incontreremo chi lavora per il bene altrui.

Lavorano duro, ma quella sera saranno solo per noi. Faticano 7 giorni alla settimana contro burocrazia, interessi e mille problemi. Si guadagnano il rispetto dei cittadini.

Tenete a mente e non dimenticate il venerdì perchè c’è Out in the Street, il programma dedicato ai nostri guerrieri. Ad Out in the Street si parla liberamente. Ad Out in the street ci si muove come piace a noi. Ad Out in the Street non si è mai soli.

(adattamento libero del brano “Out in the Street” di Bruce Springsteen)

Siamo pronti per farvi conoscere il lato umano, le storie e le avventure che ci sono dietro ai nostri sindaci ed assessori. La vita, gli aneddoti, la musica di chi sta mettendo una parte della sua vita al servizio della comunità.

Non mancate!