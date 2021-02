Parte da Cattolica il tour Out in the Street, alla scoperta delle città a 5 Stelle

di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau

Ci siamo! Mancano poche ore.

Inizia oggi il tour “Out in The Street, alla scoperta delle città a 5 Stelle”, con il quale vogliamo raccontarvi le storie guerriere ma anche il lato umano dei sindaci, degli assessori e degli amministratori del MoVimento 5 Stelle che si mettono al servizio della propria comunità, la fatica e la soddisfazione di combattere per cambiare il volto delle proprie città, le preoccupazioni e le gioie, il dietro le quinte dell’amministrare.

Si parte da Cattolica con il sindaco Mariano Gennari. Saremo in diretta con lui oggi venerdì 19 febbraio alle ore 19.00 sulla pagina Facebook dell’Associazione Rousseau per farvi conoscere le battaglie che lo hanno portato a conquistare la fiducia dei cittadini, ma anche il lato umano, la vita, gli aneddoti di chi sta mettendo una parte della sua vita al servizio della comunità.

Quando mesi fa abbiamo programmato questo tour, non avremmo mai immaginato quanto tumultuoso sarebbe stato questo periodo. Credo però che mai come oggi ci sia bisogno di ripartire dai territori, riscoprire i gruppi che lavorano per la loro comunità locale con impegno e dedizione quotidiana. Perché da questo siamo nati e questo la maggior parte di noi è rimasta.

Vi aspetto alle 19 in diretta web sulla pagina Facebook dell’Associazione Rousseau.