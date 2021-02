In alto i profili

CREARE UN MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Fondere in un MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi.Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni

ENERGIA AL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dare la competenza della politica energetica al nuovo MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA o almeno all’eventuale superstite Ministero dell’ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi.

MENO IMPOSTA ALLE SOCIETÀ BENEFIT Ridurre alle “società benefit” e a quelle che lo diventino l’imposta sul reddito d’impresa dall’attuale 24% (ora uguale per tutte le imprese) alle– al 20% per grandi “società benefit, es. con più di 5 milioni di fatturato) – al 15% per “PME società benefit” Se grandi società come ENEL, ENI, Barilla, etc diventassero Benefit, sarebbe una rivoluzione. Es. Danone è una “società benefit”

CONSIGLIO SUPERIORE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Creare anche in Italia, come in Germania, Francia e altri Paesi, un Consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile con pochi membri, in numero dispari tra 5 e 9, composto di personalità di altissimo profilo scientifico, nominate dal presidente della Repubblica per un lungo mandato (5-10 anni). Una specie di “Corte suprema per lo sviluppo sostenibile”.Con valore consultivo, ma con grande autorevolezza e intensa comunicazione pubblica.