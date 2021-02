I facilitatori regionali del Team del Futuro: Elena Mazzoni – Emilia-Romagna

Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio dei facilitatori regionali del Team del Futuro, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per lavorare al meglio sui territori e delineare una linea programmatica coerente ed efficace da portare avanti a tutti i livelli istituzionali.

• Nome e cognome

Elena Mazzoni

• Regione

Emilia-Romagna

• Qual è il tuo ruolo nel Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle?

Facilitatore regionale alle relazioni interne.

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Sono insegnante di ruolo alla Scuola Primaria. Nel tempo che mi rimane mi occupo di scrittura di testi e contenuti per media per alcune aziende. Sono appassionata di viaggi e arte. Mi diverto a produrre ceramiche artistiche.

• Perché hai deciso di impegnarti nel Team del Futuro?

Sono stata Consigliere Comunale e conosco le difficoltà che ci sono nello svolgere questo importante compito. Ho deciso di impegnarmi per dare supporto ai territori. C’è moltissimo bisogno di fare rete, mettere insieme le competenze, creare sinergia tra le persone e tra i gruppi per mettere in campo un’azione politica più efficace e coesa.

• Quale lavoro stai portando avanti sul territorio e con quali obiettivi?

Ho sempre lavorato in strettissima collaborazione con l’altro facilitatore alle relazioni interne Gabriele Lanzi. Insieme abbiamo seguito tutta la burocrazia relativa alle campagne elettorali, abbiamo organizzato il reperimento e la distribuzione dei materiali (manifesti, volantini, ecc), abbiamo coordinato eventi con la partecipazione dei portavoce regionali, nazionali ed europei.

Oltre a questo, ogni giorno sono stata a disposizione di attivisti e portavoce per mettere in relazione persone, condividere atti e mozioni, suggerire strategie per la risoluzione dei conflitti. Insieme agli altri facilitatori interni, ho partecipato all’organizzazione di tutte le fasi degli Stati Generali.

Gli obiettivi di tutto questo lavoro sono: migliorare la qualità delle relazioni all’interno del MoVimento 5 Stelle, rendere più efficace il lavoro svolto ad ogni livello, essere più efficienti dal punto di vista organizzativo e comunicativo.

• Quale valore aggiunto ha portato alla comunità l’attività svolta?

Credo che l’idea di avere una persona di riferimento che prende in carico problemi e necessità sia un aiuto importante.

• C’è un’esperienza che vuoi raccontarci perché pensi possa essere di ispirazione ad altri?

Quando alla sera, terminati gli Stati Generali ed esausti per il lavoro fatto, abbiamo ricevuto un sacco di messaggi di attivisti e portavoce entusiasti per l’organizzazione dell’evento e per il momento di condivisione vissuto insieme.

• Qual è la frase, la citazione che ogni giorno guida le tue azioni?

Un giorno, la foresta prende fuoco e gli animali fuggono in cerca di un luogo sicuro. Mentre fugge, la scimmia nota un uccellino che vola in direzione delle fiamme. “Che cosa stai facendo?” domanda la scimmia. “Non vedi che la foresta si è incendiata?” “Sì,” risponde l’uccellino. “Ma sto portando nel becco alcune gocce d’acqua, per spegnere il fuoco.” La scimmia scoppia a ridere: “Uccellino scemo e presuntuoso. Come puoi spegnere quel fuoco con poche gocce d’acqua?” “So che non posso. Ma, per lo meno, sto facendo la mia parte e mi auguro che gli altri avvertano il mio sforzo. Se tutti gli animali seguiranno il mio esempio, riusciremo a dominare le fiamme e a salvare la nostra foresta.”