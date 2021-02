Buone notizie nel decreto Milleproroghe grazie al MoVimento 5 Stelle

Il decreto Milleproroghe è un provvedimento importantissimo, con il quale abbiamo prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza e confermato le norme per la stabilizzazione del personale sanitario.

Il decreto però contiene anche molto altro:

– la proroga del mercato tutelato gas e luce per famiglie e microimprese fino a fine 2022. Un successo importante, per evitare che in questa fase così difficile le fasce più deboli della popolazione vadano a pagare bollette più alte nel passaggio al mercato libero.

– lo stop all’autorizzazione di nuove trivelle fino a fine settembre, e la proroga allo stesso termine per l’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Per noi i combustibili fossili rappresentano il passato, e riteniamo che la transizione ecologica di cui tanto si parla in questi giorni debba partire innanzitutto da qui.

– la difesa della riforma della prescrizione voluta dal ministro Alfonso Bonafede e da tutto il MoVimento. Una conquista di civiltà, alla quale non rinunceremo mai.

Abbiamo poi aumentato l’incidenza dei contratti stabili nella pubblica amministrazione e ci sono nuove assunzioni al MEF per monitorare gli interventi del Recovery Fund. Inoltre nel decreto ci sono proroghe per assicurare ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi per la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e per l’abbattimento delle barriere.

Tutte questo va nella direzione che il MoVimento 5 Stelle ha sempre voluto seguire: l’interesse dei cittadini. Per questo abbiamo deciso di essere parte fondante di questa esperienza di governo: da fuori tutte queste cose non le avremmo mai potute ottenere.

Continuiamo a lavorare per il Paese, che mai come ora ha bisogno di idee e concretezza.