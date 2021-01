Scuola Open Comuni: parte il corso con gli esperti di bilancio comunale

A cura di Alessandra Gianotti, facilitatrice alla formazione e il coinvolgimento in regione Lombardia e portavoce del MoVimento 5 Stelle nel Municipio IX del Comune di Milano

Una delle necessità dei neo consiglieri è quella di trovare supporto per rafforzare le proprie competenze e affrontare al meglio il proprio ruolo. È anche importante essere autonomi per poter agire tempestivamente nell’ambito delle proprie prerogative. Diventa quindi essenziale la formazione nelle principali materie di competenza.

Nell’ambito di tali materie, nella mia esperienza di consigliere municipale e nella collaborazione con i consiglieri comunali, ha una rilevanza prioritaria la comprensione dei bilanci per poter verificare le azioni della Giunta e proporre eventuali azioni correttive.

Nel ruolo di facilitatore per la formazione, ho avuto conferma di questa necessità impellente, segnalata da moltissimi portavoce. Da qui l’idea di un percorso di studio sistematico della materia all’interno della Scuola di Rousseau, avvalendosi degli esperti presenti nel Team del Futuro Economia (Facilitatore Vincenzo Presutto) che con le loro competenze tecniche sono in grado di approfondire ogni aspetto di questo argomento.

Questi primi incontri, dedicati non solamente ai portavoce comunali e municipali o candidati alle prossime amministrative ma anche a tutti coloro che vogliono saperne di più per supportare il loro gruppo locale in questa attività, vogliono essere l’applicazione del concetto “l’esperto risponde” in cui ogni partecipante trova un riferimento per la soluzione ai propri dubbi sugli aspetti tecnici. Il nostro proposito è quello di creare un vero e proprio riferimento continuo che immaginiamo potrà essere applicato in futuro anche per le altre materie.

In questa prima edizione il percorso si svolgerà in tre sessioni in cui i sei relatori ed al contempo esperti si alterneranno in un prima parte espositiva divisa in due blocchi e in una parte dedicata agli approfondimenti e delucidazioni richieste dai partecipanti.

Il percorso si articola nelle seguenti sessioni:

sabato 30 gennaio – Il Bilancio degli Enti Locali: i Comuni

sabato 6 febbraio – Il Bilancio dei Comuni: analisi per indici e recenti riforme

sabato 13 marzo – Il Bilancio dei Comuni: imprese partecipate e bilancio consolidato.

Consiglio di partecipare fin dalla prima sessione che costituisce una premessa seppur non vincolante molto utile per la comprensione di quelle successive.

Con l’augurio di portare un beneficio all’attività di tutti, attenderemo un riscontro per implementare e migliorare ulteriormente le iniziative successive.

Ci vediamo il 30 gennaio!