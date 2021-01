Percorso Level Up – Sistema Meriti: più di 900 progettisti per valorizzare il merito

Rousseau è un abito sartoriale che viene cucito sulla base delle esigenze degli iscritti. Ascoltando e capendo le necessità degli attivisti intendiamo migliorare costantemente l’ecosistema di democrazia digitale diretta che nel corso di questi anni ci ha permesso di essere pionieri di un nuovo modo di fare politica.

Per questo Rousseau ha avviato già a luglio 2020 un percorso per valorizzare le competenze, le professionalità e le esperienze politiche, lavorative e di vita degli iscritti e modificare insieme a loro il Sistema Meriti in uso su Rousseau già dalle elezioni europee del 2019: il Level Up Sistema Meriti.



L’obiettivo è uno: costruire insieme agli attivisti un nuovo sistema meritocratico su Rousseau che sia in grado di far emergere tutti coloro che creano valore per il MoVimento 5 Stelle.

Il 15 gennaio 2021 alle ore 19.30 si terrà il secondo appuntamento di questo percorso. Sono già oltre 900 i progettisti che hanno deciso di mettersi a disposizione per disegnare insieme, ancora una volta, la piattaforma Rousseau.

