La crisi di governo non deve fermare il nostro lavoro per i cittadini

Ieri pomeriggio ho firmato i documenti necessari per sbloccare l’assegnazione di 154 milioni di euro destinati alle prestazioni straordinarie ed accessorie dei Vigili del fuoco. Risorse attese dai professionisti del soccorso e della difesa civile da oltre 3 anni.

Donne e uomini al servizio della comunità che da noi si aspettano fatti concreti. Nel rispetto del loro quotidiano impegno verso i cittadini anche noi siamo qui ad assolvere fino in fondo ai nostri compiti.

Ho provveduto, inoltre, a firmare le riassegnazioni dei fondi derivanti dagli introiti per le campagne antincendio boschivo (AIB) stipulate con le regioni Sicilia, Basilicata, Molise, Sardegna, e la città metropolitana di Catania. Circa 2milioni e 900mila euro l’ammontare complessivo messo a disposizione per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dedicato al contrasto degli incendi boschivi e alla tutela dell’ambiente e dei cittadini.

Ho dato il via libera, anche, allo stanziamento di 370mila euro destinati alle spese di gestione degli elicotteri Erickson sempre per le attività AIB e le somme per gli oneri sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’assistenza alla popolazione di Beirut in Libano.

Le polemiche le lasciamo agli altri. Non c’è crisi che ci possa rallentare rispetto al nostro dovere di dare risposte a chi lavora per l’Italia.

Noi non ci fermiamo: abbiamo sempre dato e continuiamo a dare il massimo. Solo nell’interesse dei cittadini italiani.