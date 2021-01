La Base incontra Rousseau: partecipa per costruire insieme l’attivismo del futuro

Il 23 gennaio arriva in Puglia il tour “La base incontra Rousseau“, questo straordinario lavoro di intelligenza collettiva che procede di regione in regione e che mira a costruire l’attivismo di oggi e di domani.

La pandemia in molti casi ci ha brutalmente lanciati nel futuro, obbligandoci a calare nel digitale tante attività che eravamo abituati a pensare in maniera analogica: è successo per la scuola, per il lavoro, per lo shopping e sta accadendo anche per l’attivismo.

Stiamo progettando insieme le sedi digitali, con un metodo di lavoro che coinvolge tutti quelli che lo desiderano. Nelle prime due tappe, gli attivisti hanno analizzato i limiti e le opportunità delle sedi fisiche e digitali producendo così un elenco di strumenti e suggerimenti per la loro gestione.

Si tratta di un lavoro su cui torniamo a riunirci e a confrontarci nelle prossime tappe per proseguirlo. L’obiettivo è progettare delle soluzioni innovative, veri e propri progetti, per risolvere i problemi dell’attivismo del 2021.

I tanti iscritti e attivisti della Puglia, impegnati a segnalare e risolvere i problemi dei cittadini o desiderosi di iniziare a farlo, possono ISCRIVERSI A QUESTO LINK PER PARTECIPARE.

Mettiamoci insieme al lavoro, non vedo l’ora di rivederci e progettare insieme il nostro futuro che parte da oggi!