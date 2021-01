La Base incontra Rousseau: le sedi digitali saranno la nostra forza

Di Erika Alessandrini portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Pescara

Questo pomeriggio alle 15 arriva anche in Abruzzo la terza tappa di un percorso nuovo e inesplorato per la politica italiana, chiamato “La Base incontra Rousseau”. Migliaia di cittadini, attivisti e portavoce di ogni livello si uniscono per un obiettivo ambizioso: costruire, in un grande esperimento di intelligenza collettiva, le nostre sedi digitali. Nuovi spazi virtuali, accessibili dal web, che ci permetteranno di portare avanti la nostra attività politica, proporre le nostre idee alla cittadinanza, confrontarci democraticamente sui temi rilevanti per la vita del Paese.



Le sedi digitali saranno un ulteriore punto di forza per il MoVimento 5 Stelle, uno strumento che ci distinguerà da tutte le formazioni politiche esistenti e che sarà utile anche quando questa emergenza sanitaria troverà il suo epilogo. Uno strumento potente che, in futuro, in sinergia con le sedi fisiche, consentirà di lavorare alle soluzioni, alla condivisione, alla riduzione di barriere e distanze, alla cura della memoria delle azioni e delle battaglie, alla crescita dello spirito comunitario che, da sempre, ci contraddistingue come Movimento.

A dicembre, durante le prime due tappe del tour digitale, migliaia di attivisti si sono seduti ai tavoli di lavoro digitali per analizzare pregi e limiti di una sede fisica, opportunità innovative di una sede digitale, nuovi strumenti da usare.



Ora, come in una staffetta, riceviamo questo lavoro come un testimone e facciamo un passo in avanti: decideremo, insieme, quali saranno le attività più importanti ed utili che sarà possibile portare avanti in queste future sedi digitali.

Partecipare a questo evento sarà importante. La giornata di oggi rappresenta un momento che ricorderemo. Quello in cui siamo chiamati a dire la nostra, senza limiti alla creatività, alla fantasia, alla distanza, per un nuovo grande obiettivo.