La Base incontra Rousseau: a lavoro per i luoghi futuri della politica

Di Rosa Silvana Abate portavoce del MoVimento 5 Stelle al Senato

Con la quarta tappa del tour digitale “La Base incontra Rousseau” gli attivisti calabresi potranno conoscere e formarsi sulle tecnologie che saranno alla base del futuro della democrazia partecipata, da sempre, uno dei principi cardine del Movimento 5 Stelle.

L’appuntamento è fissato per domenica 24 gennaio dalle 15:00 e si progetteranno insieme le sedi digitali che sostituiranno o integreranno i luoghi d’incontro fisici attualmente esistenti. Un processo amplificato e velocizzato dalla pandemia del Covid-19 in atto che in questo anno appena trascorso ha modificato le nostre vite inesorabilmente e, insieme ad essa, i nostri modi di interagire, confrontarsi e fare politica.

Nonostante l’arrivo dei vaccini e tutte le misure disposte dal Governo, infatti, ancora per diversi mesi dovremo interagire per tramite delle tecnologie digitali. Ma la politica e la partecipazione non si fermano, anzi. È per questo che bisogna rilanciare essendo, allo stesso tempo, visionari attraverso il principio della resilienza trasformando, così, le negatività in opportunità di rilancio con i giusti investimenti.

Il format è così strutturato: in ogni tappa verranno elaborate le idee emerse nella tappa precedente. Se nelle prime due tappe sono stati analizzati i limiti e le opportunità delle sedi fisiche e digitali producendo così un elenco di strumenti e suggerimenti per la loro gestione, ora su questi strumenti ci si confronterà nella 3ª e 4ª tappa che vedranno coinvolte sabato 23 gennaio le regioni Abruzzo e Puglia e domenica 24 gennaio le regioni Emilia Romagna e Calabria.

Nella tappa calabrese domenica 24 gennaio interverranno:

– Davide Casaleggio, Presidente Associazione Rousseau

– Enrica Sabatini, socia e Responsabile Ricerca & Sviluppo Associazione Rousseau

– Francesca De Vito, consigliera regionale Lazio e referente del tour “La Base incontra Rousseau”

– Cristian Laurini, responsabile tecnico Level Up Rousseau

– Maurizio Manca, responsabile tecnico strumenti di partecipazione

– Alessandro Cacciato, esperto in processi innovativi

– Luca Di Giuseppe, Facilitatore regionale relazioni esterne Campania