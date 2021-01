Italia seconda in Europa per vaccinazioni anti-Covid

L’Italia è seconda in Europa e ottava nel mondo per somministrazione del vaccino anti-Covid.

Qualcuno come Our World in Data, le cui fonti sono i ministeri della Salute dei vari Paesi, sostiene addirittura che siamo in testa a livello europeo. Poco importa. In entrambi i casi significa che stiamo lavorando nel modo giusto per proteggere la salute degli italiani.

Lo dico da ben prima della pandemia, noi italiani già di base tendiamo a raccontarci molto peggio di quello che siamo, se poi andiamo dietro alla politica di bassa lega fatta a suon di balle ogni santo giorno da Salvini e Meloni, non faremo altro che raccontarci ancora peggio e far sì che all’estero ci credano davvero così.

Che vi piaccia o meno questo governo ci sono cose fatte bene e cose fatte male, vi invito a osservarle e valutarle coi vostri occhi invece di farvele raccontare da ciarlatani in pieno conflitto d’interesse.