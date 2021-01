Impariamo insieme a leggere e analizzare il bilancio dei Comuni

Per chi si avvicina ad un ente locale importante come un Comune, volendone comprendere il bilancio, la prima sensazione che ne trarrà sarà sicuramente di grande disorientamento.

In effetti, il sistema contabile dei Comuni sembra molto complesso e i documenti di bilancio risultano piuttosto incomprensibili. Pertanto prima di addentrarsi in valutazioni analitiche, su questo importante documento, è necessario capirne gli elementi fondamentali e le logiche di funzionamento basilari. E sono queste le finalità attese dal corso, diviso in tre sessioni ed organizzato all’interno della Scuola di Rousseau, che come Team del Futuro Economia ci accingiamo a tenere per coloro che sono interessati.

Nostra intenzione è di rivolgerci ai candidati delle prossime amministrative e ai cittadini che vogliono sapere di più in merito a questo delicato tema. Presteremo però una particolare attenzione ai neo consiglieri comunali, per consentirgli di svolgere al meglio il proprio ruolo politico. La comprensione dei bilanci consente di controllare con maggiore consapevolezza le azioni della giunta che guida un Comune e di proporre eventuali azioni correttive, migliorando la gestione dell’ente locale e tutelando al meglio i bisogni e gli interessi dei cittadini.

Nei nostri tre appuntamenti illustreremo il ciclo di programmazione del bilancio comunale, indicando i documenti che lo accompagnano e spiegandone la funzione; tratteremo le linee guida e le informazioni sugli elementi fondamentali del bilancio; aiuteremo a capire come analizzare il bilancio attraverso gli indicatori; spiegheremo quali sono le recenti riforme del bilancio degli enti locali adottate per contenere gli effetti del Covid 19; approfondiremo il ruolo delle società partecipate e spiegheremo che cosa è il bilancio consolidato e perché è importante.

Per partecipare potete registravi ai seguenti link: sabato 30 gennaio “Il Bilancio degli Enti Locali: i Comuni” – sabato 6 febbraio “Il Bilancio dei Comuni: analisi per indici e recenti riforme” – sabato 13 marzo “Il Bilancio dei Comuni: imprese partecipate e bilancio consolidato“.

Nel corso delle sessioni formative sono previsti momenti di interazione con gli esperti e, per agevolare lo svolgimento del programma dei lavori, i partecipanti possono inoltrare in anticipo domande su aspetti di loro particolare interesse alla mail del Team del Futuro Economia: economia@movimento5stelle.it

Prima di partecipare al corso, consigliamo anche di visionare i moduli introduttivi al tema in questione e predisposti da Rousseau nella sezione e-learning a questo link.

Questo spazio di interazione con i professionisti rappresenterà anche una sperimentazione di una iniziativa che vorremmo attivare in futuro in maniera stabile e che si chiamerà “L’esperto risponde”.

L’idea è di immaginare la possibilità per cittadini, iscritti e portavoce locali di avere a disposizione degli esperti che possano dare risposte – periodicamente e su ambiti specifici – a domande e dubbi su argomenti come Fisco, Economia, Finanza, Banche, Innovazione, Ambiente, Sanità, Scuola, Cultura, Attività Produttive, Lavoro, Previdenza, Infrastrutture e Trasporti, Giustizia, Welfare, Agricoltura, Sicurezza e tanti altri temi di rilevante interesse pubblico.