I facilitatori regionali del Team del Futuro: Simonetta Checcobelli – Umbria

Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio dei facilitatori regionali del Team del Futuro, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per supportare il Capo Politico.

• Nome e cognome

Simonetta Checcobelli

• Regione

Umbria

• Qual è il tuo ruolo nel Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle?

Facilitatore regionale alla formazione e il coinvolgimento.

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Sono funzionario amministrativo del Mibact attualmente presso il Segretariato Regionale dell’Umbria, mi occupo delle procedure pensionistiche. In passato presso la Soprintendenza Archeologica dell’Umbria ho lavorato nell’Ufficio Personale e poi nell’Ufficio Tecnico, mi sono occupata della parte amministrativa dei lavori di manutenzioni e valorizzazione dei siti archeologici, gare e contratti. Per la endemica carenza di personale degli istituti del Mibact ho ricoperto anche compiti di segreteria del Soprintendente, protocollo e controllo pec, attività amministrativa e di promozione nonché consegnatario presso Villa Colle del Cardinale a Perugia.

• Perché hai deciso di impegnarti nel Team del Futuro?

Perché da quando ho scoperto la passione per la politica l’impegno in prima linea fa parte della mia vita. Credo che la buona politica possa migliorare la condizione di vita dei cittadini e delle generazioni future.

• Quale lavoro stai portando avanti sul territorio e con quali obiettivi?

Essendo facilitatore in una piccola Regione con pochi portavoce eletti, il primo obiettivo che mi sono posta è quello di individuare docenti per poter predisporre incontri su temi di un buon livello di qualità ed interesse. Il passaggio dal reale al virtuale con l’utilizzo della piattaforma Rousseau dovrà essere implementato per potere metter a punto cicli di incontri su temi e attività del MoVimento 5 Stelle.

• Quale valore aggiunto ha portato alla comunità l’attività svolta?

Credo che dopo circa 8 anni di attivismo e dopo una consiliatura in Comune, i valori espressi dalla mia persona e dalla mia storia siano garanzia di affidabilità per tanti elettori anche non attivisti.

• C’è un’esperienza che vuoi raccontarci perché pensi possa essere di ispirazione ad altri?

Durante il mandato come consigliere comunale ho sporto denuncia in Procura nei confronti di un assessore del Comune. Condannato in primo grado ha patteggiato senza fare ricorso in appello e ha restituito quanto indebitamente percepito. I cittadini hanno riavuto quanto gli era stato sottratto e questo mi ha fatto capire in concreto quanto è importante lavorare per il bene comune.

• Qual è la frase, la citazione che ogni giorno guida le tue azioni?

La frase di Gianroberto Casaleggio “Non esiste un nemico peggiore di chi non si arrende mai!”